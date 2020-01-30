Детскую поликлинику на Жукова закроют

Детскую поликлинику в доме №43 на улице Маршала Жукова в Калуге закрывают, сообщили нашему изданию родители маленьких пациентов.
В областном Минздраве эту информацию подтвердили, добавив, что с 3 февраля детей переведут в поликлинику на улице Молодёжной. При этом в помещении на Маршала Жукова, 48 (через дорогу от дома №43), лишь несколько часов в день будет принимать педиатр.
- На Жукова, 43, планируется ремонт. Здание очень старое. Мы не можем сказать, сколько будет длиться ремонт. Помещение надо обследовать, - сообщила 30 января помощник регионального министра здравоохранения Елена СИЛЬЧЕНКО.
О проблемах детской поликлиники на улице Маршала Жукова, 43, мы рассказывали неоднократно. Она занимает часть первого этажа хрущёвки. Кабинеты врачей небольшие, коридор узкий. Чтобы попасть к доктору по предварительной записи, родителям приходится просиживать в очереди 1,5-2 часа. Единственный плюс больницы - добраться до неё на общественном транспорте можно практически из любой точки города. Поликлинику несколько раз грозились закрыть, но родителям удавалось её отстоять.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!