Детскую поликлинику на Жукова закроют

Детскую поликлинику в доме №43 на улице Маршала Жукова в Калуге закрывают, сообщили нашему изданию родители маленьких пациентов.

В областном Минздраве эту информацию подтвердили, добавив, что с 3 февраля детей переведут в поликлинику на улице Молодёжной. При этом в помещении на Маршала Жукова, 48 (через дорогу от дома №43), лишь несколько часов в день будет принимать педиатр.

- На Жукова, 43, планируется ремонт. Здание очень старое. Мы не можем сказать, сколько будет длиться ремонт. Помещение надо обследовать, - сообщила 30 января помощник регионального министра здравоохранения Елена СИЛЬЧЕНКО.

О проблемах детской поликлиники на улице Маршала Жукова, 43, мы рассказывали неоднократно. Она занимает часть первого этажа хрущёвки. Кабинеты врачей небольшие, коридор узкий. Чтобы попасть к доктору по предварительной записи, родителям приходится просиживать в очереди 1,5-2 часа. Единственный плюс больницы - добраться до неё на общественном транспорте можно практически из любой точки города. Поликлинику несколько раз грозились закрыть, но родителям удавалось её отстоять.