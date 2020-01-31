Пресс продолжается: скандальный концерт Distemper перенесли на новую площадку

В Калуге продолжается эпопея с концертом ска-панк-группы Distemper. Сначала мероприятие, запланированное на 1 февраля, отменили из-за предостережения прокуратуры. На следующий день нашлись новые организаторы, согласившиеся провести концерт на том же месте. Однако вечером в четверг, 30 января, опять всё поменялось.

Представители Distemper на своей странице в «ВКонтакте» рассказали о срочном переносе мероприятия на другую площадку.

- Вчера директору Дома Культуры в котором находится клуб «Concert Hall» позвонили сверху и в приказном порядке объявили, что концерт нужно «ОТМЕНИТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!!!», - говорится в сообщении. - Интересно, кому же всё-таки перешла дорогу группа Distemper? Эти «экстремисты» поющие о добре, любви и дружбе. <...> Нам пришлось перенести концерт в клуб «Slaughter House». Ребята решили выразить нам поддержку, за что им огромный респект!

- Новый организатор - физлицо, - прокомментировали нам ситуацию в «Concert Hall». - Аренда зала возможна только юрлицом.

Все билеты купленные ранее действительны.

Выступление на 2-ом Берендяковском переулке, 1а начнётся в 19:00, рассказали нам новые организаторы. Хотя ранее сообщалось о старте в 20:00.

1 февраля в Калуге группа Distemper выступит в «Slaughter House».