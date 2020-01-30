В Калуге возобновилось строительство скандальной автомойки

В четверг, 30 января, наша читательница Светлана Трошина прислала фотографию скандальной автомойки на улице Молодёжной. Судя по снимку, строительные работы на ней сейчас продолжаются.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий ШМАКОВ:

- Переговоры с собственником ведутся, он взял тайм-аут до пятницы. Он должен либо придумать изменения в проекте, которые позволят минимизировать воздействия на прилегающую территорию, либо придумать, как перенести объект. Перенести сложно, так как деньги владельца вложены. Было предложено провести «круглый стол» с жителями, чтобы собственник услышал их опасения. Всё равно придётся договариваться, законных оснований запретить строительство нет.

Напомним, что жители двух калужских многоэтажек на улице Молодёжной возмущены, что в их дворе началось строительство автомойки. В конце декабря калужские чиновники обещали решить эту проблему, договорившись с собственником.