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Кричащие в Сети: автомойки на улице Молодёжной не будет

Елена Французова
Опубликовано: 31.12.2019 09:04 2 1920
Кричащие в Сети: автомойки на улице Молодёжной не будет

Жители двух калужских многоэтажек на улице Молодёжной возмущены, что во дворе их жилых домов началось строительство автомойки. Чиновники объясняют, что по документам всё законно. Строительство автомойки было запланировано ещё в 2013 году, тогда же было получено разрешение, а дома стали строить лишь в 2015 году. Обсуждение в соцсетях и вмешательство СМИ привели к тому, что эту тему обсудили на планёрке в горуправе в понедельник, 30 декабря.

Специалисты уверяют, что документы у застройщика в порядке и причин запретить строительство нет.

- Пожелания жителей услышаны, с застройщиком мы свяжемся, проработаем вопрос и по возможности поменяем вид использования этого земельного участка. То, что касается выданных разрешений, действительно, всё соответствует. Все права на данный момент у застройщика, который там работает, - сказала начальник Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН. 

- Это решение из разряда таких неудачных. Если бы сначала появилась мойка, а потом жильё, то, может быть, кто-то бы воздержался от приобретения жилья, - сказал на это врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Начинайте вести переговоры с застройщиком, постараемся учесть и его интересы. Он, я так понял, уже какие-то средства вложил… Давайте искать совместное решение. Понятно отношение наших людей. Моек в городе достаточное количество появилось… Взамен этого земельного участка, возможно, городу придется предложить альтернативный участок соответствующей стоимостью.

 

Елена Французова
Опубликовано: 31.12.2019 09:04 2 1920
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