Калужских коммунальщиков заставят делать зарядку с пенсионерами

В понедельник, 27 января, на планёрке в городской управе Калуги начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь МАТВЕЕНКО рассказал, что не всегда идея установки уличных тренажёров вызывает радость у жителей. Во многих дворах они приходят в негодность. В скором времени часть уличных тренажёров перенесут на другие площадки.

- Многие площадки используются вопреки здравому смыслу и здоровью граждан, - заявил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Поэтому давайте подумаем и от каких-нибудь управляющих компаний добьемся организации, ну, понятно, что это за счет собственных средств управляющих компаний, их нераспределенной прибыли, привлечение тренера. Представьте себе объявление на двери подъезда: «Уважаемые ветераны, приглашаем вас принять участие в утренней зарядке!» Давайте в Калуге, несмотря на всю фанатическую суть этой идеи, постараемся вовлечь этих людей. Я уверен, что эти пожилые люди с благодарностью отнесутся к этому предложению.

Денисов рассказал, что во всех китайских дворах с раннего утра пенсионеры занимаются гимнастикой, мол, а Россия чем хуже. По словам Денисова, это предложение он уже обсудил с начальником управления ЖКХ.

- Посмотрим, проведём эксперимент. Сезон начнется скоро. Как раз будет время подготовиться и задействовать те площадки, спортивные тренажёры, которые имеются в наших дворах, - считает Денисов.

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