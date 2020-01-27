Чиновники признались, что на отлов собак в Калуге не хватает денег

В понедельник, 27 января, на планёрке в горуправе обсудили панику в соцсетях, которая поднялась на прошлой неделе. Напомним, калужане сообщали о том, что по центру города разгуливают волки. Чиновники заявили, что это были не волки, а домашние собаки. Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, установить владельца собак не удалось. Участковый общался с заводчиком влчаков, который живёт в районе БСМП. Но мужчина утверждает, что его собаки никуда не сбегали.

- В целом, с целью мониторинга ситуации, отлов собак по данному району управление городского хозяйства взяло на особый контроль, - сказал на планёрке начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

- Договор подписан по отлову собак? – поинтересовался глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ.

- Да, подписан. Это переданные полномочия вместе с деньгами. Там очень скромная сумма. Но то, что мы имеем на отлов и содержание, - сказал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

Как мы рассказывали, по городу бродят стаи бездомных собак, калужане сообщают, что видят агрессивных животных в разных частях города. Недавно на Степана Разина собаки растерзали кота.

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