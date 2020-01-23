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В центре Калуги стая собак растерзала кота

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2020 09:12 28 4729
В центре Калуги стая собак растерзала кота

Днём во вторник, 22 января, у дома №7 на улице Степана Разина стая бездомных собак напала на кота. В группе «Потеряшки – Калуга и область» об этой истории рассказала калужанка Елизавета Миловзорова.

По её словам, там было семь собак.

- Их отогнали, кот был жив, в шоке и не мог нормально ходить, - отмечает девушка. - Отвезли в ветклинику, но уже по дороге на рентген котик все-таки умер. Пишу сюда, так как на нем был ошейник: вдруг кто-то будет его искать, что бы знали о его судьбе. Если хозяева увидят новость и будут нужны подробности, можете выйти на связь.

Отметим, что стая бездомных собак в районе Степана Разина, Никитина, Жукова уже давно беспокоит горожан. Животные забегают во дворы, устраиваются на детских площадках. Агрессивно реагируют, если к ним приближаются люди.

Отловом животных в городе системно до сих пор никто не занимается.

Напомним, в районе сквера Мира на днях собаки, похожие на волков, растерзали другую собаку. Однако там, судя по всему, речь шла не о бездомных животных, а о породистых особях, которых позже забрал хозяин. По одной из версий, растерзанная собака до этого была сбита машиной.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2020 09:12 28 4729
Тэги: происшествие животные
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