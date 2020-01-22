Страсти по волкам: что стало с животными, напугавшими Калугу

Как мы рассказывали, во вторник, 21 января, Калугу напугали сообщения о том, что по городу бродят волки. В службу спасения поступило несколько сообщений, что животных видели на улице Октябрьской, в районе сквера Мира, а на набережной Яченского водохранилища мужчина от страха залез на дерево.

Позже появилось видео, на котором трое животных, похожих на волков, треплют собаку на сквере Мира.

По тревоге были подняты экстренные службы города. Специалисты по диким животным сразу заявили, что на видео не волки, а собаки - влчаки чешские. Но поймать животных не удалось.

- Кто-то неудачно пошутил, что это были волки. Были крупные собаки по видео, и охотникам отправляли. Службы вовремя выехали, отреагировали, разогнали собак, - прокомментировали ситуацию председатель комитета благоустройства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН.

- Больше обращений в диспетчерскую не поступало, предположительно, собак забрал хозяин, - рассказала kp40 в среду, 22 января, заведующая отделом по организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА.

В пресс-службе УМВД по Калужской области нам сообщили, что участковый побывал у заводчика влчаков чешских, который живёт в районе, где видели животных. Заводчик заявил, что его собаки все дома, никуда от него не сбегали. Доказать, что именно его животные бродили по центру города, полиция не может.

Руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА успокаивает калужан, сообщая, что животных сам забрал заводчик.

- Собаки дома, у своего хозяина, ему поставлено на вид, - рассказывает она. - Так что прошу всех успокоиться, собаки в вольере у своего владельца.

Всего в городе живёт шестеро заводчиков влчаков чешских. Собаки этой породы очень дорогие, стоимость щенка доходит до 1000 евро.

К слову, позже выяснилось, что влчаки не загрызли собаку на сквере Мира, а трепали мёртвое животное, сбитое машиной.

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