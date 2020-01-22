$ 61.86 0.39
68.62 0.41
Главная Новости Происшествия

Страсти по волкам: что стало с животными, напугавшими Калугу

Елена Французова
Опубликовано: 22.01.2020 10:05 5 903
Страсти по волкам: что стало с животными, напугавшими Калугу

Как мы рассказывали, во вторник, 21 января, Калугу напугали сообщения о том, что по городу бродят волки. В службу спасения поступило несколько сообщений, что животных видели на улице Октябрьской, в районе сквера Мира, а на набережной Яченского водохранилища мужчина от страха залез на дерево.

Позже появилось видео, на котором трое животных, похожих на волков, треплют собаку на сквере Мира.

По тревоге были подняты экстренные службы города. Специалисты по диким животным сразу заявили, что на видео не волки, а собаки - влчаки чешские. Но поймать животных не удалось.

- Кто-то неудачно пошутил, что это были волки. Были крупные собаки по видео, и охотникам отправляли. Службы вовремя выехали, отреагировали, разогнали собак, - прокомментировали ситуацию председатель комитета благоустройства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН.

- Больше обращений в диспетчерскую не поступало, предположительно, собак забрал хозяин, - рассказала kp40 в среду, 22 января, заведующая отделом по организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА.

В пресс-службе УМВД по Калужской области нам сообщили, что участковый побывал у заводчика влчаков чешских, который живёт в районе, где видели животных. Заводчик заявил, что его собаки все дома, никуда от него не сбегали. Доказать, что именно его животные бродили по центру города, полиция не может.

Руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА успокаивает калужан, сообщая, что животных сам забрал заводчик.

- Собаки дома, у своего хозяина, ему поставлено на вид, - рассказывает она. - Так что прошу всех успокоиться, собаки в вольере у своего владельца.

Всего в городе живёт шестеро заводчиков влчаков чешских. Собаки этой породы очень дорогие, стоимость щенка доходит до 1000 евро.

К слову, позже выяснилось, что влчаки не загрызли собаку на сквере Мира, а трепали мёртвое животное, сбитое машиной.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Елена Французова
Опубликовано: 22.01.2020 10:05 5 903
Тэги: происшествие животные
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Отличные скидки на шикарные столы в «Уютном доме»
17 янв 2020 10:16
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
В Калуге заработали первые «Ростелеком Экраны»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины популярности социальной сети Тик Ток
Плюсы и минусы инфраструктуры как услуги (IaaS)
Российские производители плитки выходят вперед

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru