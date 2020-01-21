Стая волков растерзала собаку в центре Калуги

Во вторник, 21 января, наш читатель прислал видео, на котором трое волков растерзали собаку во дворах на сквере Мира в Калуге.

Скорее всего, видео было сделано в ночь с понедельника на вторник. Ведь именно в это время в службу спасения стали поступать сообщения о том, что животных видели в районе улицы Октябрьской, сквера Мира. А на набережной Яченского водохранилища мужчина, заметив животных, залез на дерево.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области рассказали, что информацию передали в охотохозяйство и реабилитационный центр диких животных «Феникс».

- Кто-то неудачно пошутил, что это были волки. Были крупные собаки по видео, и охотникам отправляли. Службы вовремя выехали, отреагировали, разогнали собак, - прокомментировали ситуацию председатель комитета благоустройства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН.

- Не отловили? – поинтересовались мы.

- Они убежали. Если будут такие случаи, будем реагировать.

По словам специалистов по диким животным, скорее всего, это влчаки чешские.

А вот в соцсетях появилась информация, что это были всё-таки волки.

- Если кто знает, где они, напишите, пожалуйста. Знаем хозяина. Это волки, - пишет Светлана Цаплина.

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