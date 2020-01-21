В Калуге три волка загнали мужчину на дерево

Во вторник, 21 января, около 6:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе Яченки три волка загнали мужчину на дерево.

Как нам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области, сообщения о волках в Калуге стали поступать к ним с полуночи. Сначала мужчина сообщил, что видел животное на улице Октябрьской у парка Циолковского. Потом мужчина и женщина рассказали, что видели трёх животных, похожих на волков, на сквере Мира.

- Сведения переданы в охотохозяйство и реабилитационный центр диких животных «Феникс», - рассказали нам в МЧС.

По словам специалистов по диким животным, которым были переданы фотографии зверей, это точно не волки, а, скорее всего, собаки - влчаки чешские.