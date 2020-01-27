Волки позорные: почему за беспредел животных никто не ответит

Главной темой прошедшей недели стал рейд собаковолков по улицам Калуги. Мы делали несколько публикаций об этом ЧП и, подводя итог под этим происшествием (но не проблемой в целом) «Калужский перекрёсток» подготовил финальную публикацию.

Напомним, стая загрызла собаку в центре города и загнала на дерево мужчину на Яченском водохранилище. Видео ЧП появилось в сети и жуткие кадры в считанные часы облетели Интернет. На них видно, как животное, похожее на волка, измывается над собакой во дворе домов на сквере Мира. Рядом, будто ожидая своей очереди домучить жертву, - ещё две волкоподобных особи.

За кадром слышатся встревоженные голоса мужчин. Они снимают происходящее, сидя в машине, так и не решаясь выйти из транспорта. Позже один из них пояснит, что он пытался отогнать серых убийц от дворняги электрошокером. Но зверей это ничуть не испугало.

Как нам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области, информация о животных была передана в охотохозяйство и реабилитационный центр диких животных «Феникс». По словам его специалистов это были не волки, а собаки - влчаки чешские. Это помесь волка и собаки.

Экстренные службы подняли по тревоге. Городские власти, которые и должны заниматься отловом безнадзорных животных, предпочитали хранить упорное молчание.

По городу поползли слухи. Жители района, где по описаниям очевидцев бродили животные, боялись выходить на улицу.

- Кто-то неудачно пошутил, что это волки. По видео, которое отправляли охотникам, понятно, что это крупные собаки. Службы вовремя выехали, отреагировали, разогнали собак, - всё-таки сообщил председатель комитета благоустройства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН.

- Не отловили? – поинтересовались мы.

- Они убежали. Если будут такие случаи, будем реагировать.

Информация о том, что городские службы вместо того, чтобы отловить, распугала агрессивных собак, посеяла ещё большую панику.

Родители детей, обучающихся в школах №36 и № 6, запретили своим чадам гулять после уроков. А собачники советовали друг другу не выгуливать питомцев в бору. Кто-то предположил, что именно туда убежала одна из агрессивных собак.

Кто хозяин волкособак? Какое он понесет наказание? Была ли дворняга, которую терзали ее полукровные сородичи мертва в момент истязательств или нет? Что думает обо всём этом владелец бедной истерзанной дворняги, которого нам удалось разыскать? И, главное, где гарантия, что подобное не повторится?

Мы попытались найти ответы на эти вопросы, и о результатах этой работы читайте в свежем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в среду, 29 января.



В электронном виде статья уже во вторник, 28 числа, будет доступна для просмотра и комментирования в архиве газеты на сайте newskaluga.ru.