$ 61.80 0.15
68.29 0.39
Главная Новости Общество

Волки позорные: почему за беспредел животных никто не ответит

Елена Французова
Опубликовано: 27.01.2020 16:39 5 2045
Волки позорные: почему за беспредел животных никто не ответит

Главной темой прошедшей недели стал рейд собаковолков по улицам Калуги. Мы делали несколько публикаций об этом ЧП и, подводя итог под этим происшествием (но не проблемой в целом) «Калужский перекрёсток» подготовил финальную публикацию.

Напомним, стая загрызла собаку в центре города и загнала на дерево мужчину на Яченском водохранилище. Видео ЧП появилось в сети и жуткие кадры в считанные часы облетели Интернет. На них видно, как животное, похожее на волка, измывается над собакой во дворе домов на сквере Мира. Рядом, будто ожидая своей очереди домучить жертву, - ещё две волкоподобных особи.

За кадром слышатся встревоженные голоса мужчин. Они снимают происходящее, сидя в машине, так и не решаясь выйти из транспорта. Позже один из них пояснит, что он пытался отогнать серых убийц от дворняги электрошокером. Но зверей это ничуть не испугало.

Как нам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Калужской области, информация о животных была передана в охотохозяйство и реабилитационный центр диких животных «Феникс». По словам его специалистов  это были не волки, а собаки - влчаки чешские. Это помесь волка и собаки.

Экстренные службы подняли по тревоге. Городские власти, которые и должны заниматься отловом безнадзорных животных, предпочитали хранить упорное молчание.

По городу поползли слухи. Жители района, где по описаниям очевидцев бродили животные, боялись выходить на улицу.

- Кто-то неудачно пошутил, что это волки. По видео, которое отправляли охотникам, понятно, что это крупные собаки. Службы вовремя выехали, отреагировали, разогнали собак, - всё-таки сообщил председатель комитета благоустройства Калуги Сергей ВОЗИЛКИН.

- Не отловили? – поинтересовались мы.

- Они убежали. Если будут такие случаи, будем реагировать.

Информация о том, что городские службы вместо того, чтобы отловить, распугала агрессивных собак, посеяла ещё большую панику.

Родители детей, обучающихся в школах №36 и № 6, запретили своим чадам гулять после уроков. А собачники советовали друг другу не выгуливать питомцев в бору. Кто-то предположил, что именно туда убежала одна из агрессивных собак.

Кто хозяин волкособак? Какое он понесет наказание? Была ли дворняга, которую терзали ее полукровные сородичи мертва в момент истязательств или нет? Что думает обо всём этом владелец бедной истерзанной дворняги, которого нам удалось разыскать? И, главное, где гарантия, что подобное не повторится?

Мы попытались найти ответы на эти вопросы, и о результатах этой работы читайте в свежем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в среду, 29 января.

В электронном виде статья уже во вторник, 28 числа, будет доступна для просмотра и комментирования в архиве газеты на сайте newskaluga.ru.
Елена Французова
Опубликовано: 27.01.2020 16:39 5 2045
Тэги: общество животные
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 5 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Ежегодный командный турнир по боулингу "Кубок ДОНОРА - 2020"
Сегодня 11:30
Отличные скидки на шикарные столы в «Уютном доме»
17 янв 2020 10:16
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины популярности социальной сети Тик Ток
Плюсы и минусы инфраструктуры как услуги (IaaS)
Российские производители плитки выходят вперед

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru