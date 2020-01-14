Калужанам предложили заняться самопереписью

С 1 по 31 октября нынешнего года пройдёт Всероссийская перепись населения. Эту тему обсудили в понедельник, 13 января, на областной планёрке.

В переписи населения в Калужской области будут задействованы почти три тысячи человек. Изготовлены новые карты населённых пунктов региона, они содержат 221,5 тысячи домов.

- Перепись населения пройдет в принципиально новом формате. Все переписчики будут использовать планшетный компьютер, - подчеркнула руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области Нелли СЕЛИВЕРСТОВА.

В планшеты переписчиков загрузят карты.

На территории региона будет 308 переписных участков.

Калужане смогут самостоятельно внести себя и членов своей семьи в бланки переписных листов на портале Госуслуг.

Напомним, что, согласно переписи населения 2010 года, на территории региона постоянно проживает 1 010 930 человек. По сравнению с переписью 2002 года, численность населения уменьшилась на 30,7 тысячи человек. Численность женщин превышает численность мужчин на 83,2 тысячи человек.