Работы на скандальной автомойке остановлены

Как мы уже рассказывали, жители двух калужских многоэтажек на улице Молодёжной возмущены, что в их дворе началось строительство автомойки. В конце декабря калужские чиновники обещали решить эту проблему, договорившись с собственником. Местные жители рассказали kp40, что строительство скандальной автомойки остановилось в канун Нового года.

- Я видел проект, в проекте это мойка закрытого типа, где пять постов, и каждый пост закрывается автоматическими воротами, с серьёзной, действительно, шумоизоляцией. Современный, мощный комплекс, - рассказал в понедельник, 13 января, заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Дмитрий ШМАКОВ.

Как рассказал чиновник городской управы, сейчас власти пытаются договориться с собственником автомойки.

- Что касаемо продолжения строительства либо переноса его в другое место, встреча была с собственником, ему такой вариант развития был предложен. Законного механизма замены участка с одного места на другое наше управление не нашло на данный момент, - сказал Шмаков. - Эта процедура неординарная, просто так её не решить. Это будет либо какая-то мена с другим собственником, участие города здесь разве лишь посредническое. На данный момент окончательное решение собственником не принято, он пошёл думать. У него опасения, как у предпринимателя, и риски, их нельзя сбрасывать со счетов. Когда предприниматель на законных основаниях что-то делает, безапелляционно запрещать - не совсем корректно. Мы предложили ему какие-то варианты, на данный момент он думает, что можно предпринять.