Историческому зданию на улице Кирова планируют вернуть пристройку

Как мы рассказывали, горуправа проводит общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания квартала, ограниченного улицами Кирова, Дзержинского, Театральная и Московская.

Общественные обсуждения были объявлены ещё в конце декабря. Однако проектную документацию на сайте городской управы разместили только вчера, вскоре после публикации новости на эту тему на нашем портале.

Как говорится в документах, «проектом планировки территории планируется воссоздание объекта культурного наследия в пределах ансамбля «Дом купца Чешихина, флигель, хозяйственная постройка».

Дома купца Чешихина расположен по адресу: Кирова, 50, – по соседству с домом Купцова, где располагается Театр кукол. Здание построено в конце XVIII – начале XX веков и является объектом культурного наследия регионального значения.

На земельном участке, примыкающем к архитектурному ансамблю, предполагается «осуществить воссоздание объекта культурного наследия», который затем собираются использовать под детский развивающий центр.

Ознакомиться с проектами, а также внести в них замечания и пожелания любой желающий может до 24 января.

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