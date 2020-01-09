Реконструкция Театральной: 5-й школе под сквер отдадут участок поменьше

В конце декабря 2019 года горуправа объявила о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания квартала, ограниченного улицами Кирова, Дзержинского, Театральная и Московская. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской управы ещё 24 декабря.

Впрочем, что именно предлагают обсудить городские власти, непонятно, поскольку проектная документация на портале горуправы до сих пор отсутствует. На городской планёрке 30 декабря мы поинтересовались, в чём заключается проект планировки, но ответ получили несколько туманный.

- Это проект планировки, который требует привести в соответствие те наработки, которые мы разрабатываем в течение уже полугода, - пояснила начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги Юлия КОВТУН. – Здесь участвуют и архитекторы, и специалисты, и инженерно-коммунальные службы. Поэтому было принято решение о разработке проекта планировки для того, чтобы собрать все утверждённые и наработанные идеи.

К слову, в границы этого квартала входит и муниципальный земельный участок, примыкающий к территории школы № 5. Летом прошлого года губернатор Анатолий АРТАМОНОВ предложил передать его школе для обустройства там сквера. Мы поинтересовались судьбой этого участка.

- Насколько я помню, там концепция уже изменилась, - пояснила Юлия Ковтун. – Часть земельного участка отойдёт к школе, а часть будет задействована под те концепции, которые были уже предложены и утверждены Анатолием Дмитриевичем.

- Нам нужно получить хороший фасад, интересное архитектурное решение, которое мы впишем в общую концепцию, - добавил Дмитрий Денисов. – Пятая школа не пострадает, тем более я там учился.

Вопрос, когда всё-таки проект планировки и проект межевания квартала на Театральной появятся на сайте городской управы, остался без ответа. Между тем, внести замечания и пожелания в документы, которых в публичном доступе пока нет, можно до 24 января.