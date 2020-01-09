Отца Мединского наградили за особые заслуги перед Калужской областью

В четверг, 9 января, было опубликовано постановление главы региона Анатолия Артамонова о награждении медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени отца министра культуры России, советника председателя Российского военно-исторического общества Ростислава МЕДИНСКОГО.

Ростислав Мединский является автором проектов нескольких калужский памятников. Благодаря его участию в Калуге появились памятник Болдину и Краснопивцеву.

В документе говорится, что медалью его награждают за «особые заслуги и достижения, способствующие социально-экономическому развитию» области.