Названа дата открытия нового памятника на Правом берегу

В следующий понедельник, 30 декабря, в Калуге торжественно откроют памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков», сообщает Российское военно-историческое общество (РВИО). Скульптуру в конце прошлой недели установили на пересечении улиц Фомушина и 65 лет Победы на Правом берегу.

Монумент выполнен скульптором Денисом Стритовичем по проекту советника председателя РВИО Ростислава Мединского. Прообразом для создания скульптурной композиции стал полковник Михаил Петрович Краснопивцев, который возглавлял передовую группу войск, освободившую Калугу.

Памятник представляет собой фигуру офицера, установленную на постамент. Общая высота композиции составляет 3,7 метра. Эту скульптуру, как ранее бюст Болдина и памятник Ивану III, Калуге подарило РВИО.

- Памятник получился очень хороший, - рассказывал нам ранее главный архитектор города Алексей КОМОВ. – Современная, реалистическая, качественно слепленная скульптура. Памятник Краснопивцеву изначально проектировался для Калуги. Рассматривались разные локации для него. В итоге остановились на Правобережье. В микрорайоне много улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. Поэтому логично, что памятник будет установлен именно здесь. Он достойно впишется – говорю это как главный архитектор.

Сквер вокруг памятника обещают благоустроить весной.