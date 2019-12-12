$ 63.57 0.01
70.46 0.07
Главная Новости Благоустройство

Новый сквер с памятником появятся на Правом берегу

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 12.12.2019 15:29 6 1094
Новый сквер с памятником появятся на Правом берегу

В 2020 году в Калуге в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить четыре общественных пространства. Одно из них – сквер на Правобережье. Он появится на участке между улицами Фомушина и 65 лет Победы.

Центральным объектом сквера станет памятник Михаилу Краснопивцеву – советскому военачальнику, полковнику, командиру 473-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 50-й армии. В декабре 1941 года её войска провели успешную операцию по освобождению Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

– Памятник доставят в Калугу 18 декабря. В тот же день его смонтируют и упакуют до официального открытия, которое запланировано на конец декабря, - рассказал kp40 главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. – Открытием этого объекта мы начинаем год, посвящённый 75-летию Великой Победы. Кроме того, это событие – очень важный маркер, который развернёт будущей весной историю со сквером на перекрёстке улиц Фомушина и 65 лет Победы.

Памятник Краснопивцеву является подарком Калуге от Российского военно-исторического общества. Его высота составляет три метра, высота постамента – чуть более полутора метров.

- Памятник получился очень хороший, - говорит Алексей Комов. – Современная, реалистическая, качественно слепленная скульптура.

Автор памятника – московский скульптор Денис Стритович. Он также является создателем бюста командующего 50-й армией Ивана Болдина. Открытие этого объекта состоялось два года назад.

- Памятник Краснопивцеву изначально проектировался для Калуги, - рассказывает главный архитектор. – Рассматривались разные локации для него. В итоге остановились на Правобережье. В микрорайоне много улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. Поэтому логично, что памятник будет установлен именно здесь. Он достойно впишется – говорю это как главный архитектор.

Благоустройство сквера начнётся весной. Его внешний облик, а также содержание и наполнение обещают определить совместно с калужанами.

Работы по установке постамента для скульптуры и устройству тротуарной плитки рядом с ним уже начались. Городской казне они обойдутся в сумму 927 тысяч рублей.

 

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 12.12.2019 15:29 6 1094
Тэги: благоустройство алексей комов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
27 ноя 2019 09:57
Планируете выходные заранее? Проведите их в "Гагаринском"!
27 ноя 2019 11:18
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» и ЛитРес запустили кобрендинговый проект «Ростелеком Книги»
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты
«СТЕЛЛА»: посредник нам не нужен
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 1323
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Можно ли с плохим зрением получить отсрочку или освобождение от армии: определение категории годности призывника
Срочный ремонт замков с выездом мастера в Москве
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru