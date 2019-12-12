Новый сквер с памятником появятся на Правом берегу

В 2020 году в Калуге в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить четыре общественных пространства. Одно из них – сквер на Правобережье. Он появится на участке между улицами Фомушина и 65 лет Победы.

Центральным объектом сквера станет памятник Михаилу Краснопивцеву – советскому военачальнику, полковнику, командиру 473-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии 50-й армии. В декабре 1941 года её войска провели успешную операцию по освобождению Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

– Памятник доставят в Калугу 18 декабря. В тот же день его смонтируют и упакуют до официального открытия, которое запланировано на конец декабря, - рассказал kp40 главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. – Открытием этого объекта мы начинаем год, посвящённый 75-летию Великой Победы. Кроме того, это событие – очень важный маркер, который развернёт будущей весной историю со сквером на перекрёстке улиц Фомушина и 65 лет Победы.

Памятник Краснопивцеву является подарком Калуге от Российского военно-исторического общества. Его высота составляет три метра, высота постамента – чуть более полутора метров.

- Памятник получился очень хороший, - говорит Алексей Комов. – Современная, реалистическая, качественно слепленная скульптура.

Автор памятника – московский скульптор Денис Стритович. Он также является создателем бюста командующего 50-й армией Ивана Болдина. Открытие этого объекта состоялось два года назад.

- Памятник Краснопивцеву изначально проектировался для Калуги, - рассказывает главный архитектор. – Рассматривались разные локации для него. В итоге остановились на Правобережье. В микрорайоне много улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. Поэтому логично, что памятник будет установлен именно здесь. Он достойно впишется – говорю это как главный архитектор.

Благоустройство сквера начнётся весной. Его внешний облик, а также содержание и наполнение обещают определить совместно с калужанами.

Работы по установке постамента для скульптуры и устройству тротуарной плитки рядом с ним уже начались. Городской казне они обойдутся в сумму 927 тысяч рублей.