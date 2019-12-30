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Светодиодное небо на Театральной зажглось благодаря калужанке

Оксана ИВАНОВА , Фото Евгения ВАРАКСЫ и Виталия БРУСОВА.
Опубликовано: 30.12.2019 11:16 1 2029
Светодиодное небо на Театральной зажглось благодаря калужанке

В субботу, 28 декабря, на улице Театральной в Калуге начались работы по монтажу светодиодного неба. Произошло это после нашего обращения в горуправу. Поводом для него, в свою очередь, стало сообщение калужанки Марины НОСОВОЙ в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук». 

«Город украсили, и это здорово, - написала Марина. – Но мне не даёт покоя одна мысль. В прошлом году на Театральной, где новогодняя ярмарка, висело такое полотно из гирлянд, типа небо светящееся. Не такое, конечно, как в Москве на Никольской, но всё равно красиво было. А оно что, одноразовое было или как в той сказке, где крокодил солнце проглотил? По идее, уже должно висеть-то».

Осенью этого года обсуждалась возможность модернизации светодиодного полотна на Театральной. Из «неба в точечку» оно должно было превратиться в некое «северное сияние». Но так и не превратилось.

Возможно, если бы не сообщение калужанки в соцсети, которое мы перенаправили в горуправу, в этом году звёздное «небо» на Театралке так и не появилось бы. 

Монтажные работы планировалось завершить к 31 декабря. Но их удалось выполнить досрочно. Светодиодное полотно заработало накануне вечером. 

 

Оксана ИВАНОВА , Фото Евгения ВАРАКСЫ и Виталия БРУСОВА.
Опубликовано: 30.12.2019 11:16 1 2029
Тэги: общество новый год
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