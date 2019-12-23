Чиновникам раздали очередные награды, а у Артамонова появился первый заместитель

В понедельник, 23 декабря, на заседании правительства губернатор Калужской области напомнил о кадровых перестановках.

- Дмитрий Александрович Денисов будет исполнять обязанность городского головы. Во-первых, я хотел бы сказать слава искренней признательности и благодарности за вашу творческую работу, которую вы проводили и пожелать вам успехов, - сказал глава региона. - Вы город знаете как свои пять пальцев. Уверен, вам подсказывать не надо, что надо делать. Успехов, прошу всех оказывать всяческую помощь и поддержку.

Денисова наградили медалью Калужской области за особые заслуги перед Калужской областью третьей степени.

- Дмитрий Олегович Разумовский будет работать заместителем губернатора. В его ведении будут находится вопросы цифровой экономики, а также реализация национальных проектов. Проектный офис будет выведен в самостоятельную структуру, и куратором будет Дмитрий Олегович. Успехов вам, Дмитрий Олегович, и благодарю вас за вашу такую яркую работу на посту городского головы, - добавил Анатолий Артамонов.

Разумовскому была объявлена благодарность.

- В связи с тем, что должность первого заместителя губернатора стала вакантной, Владимир Владимирович (Мазур. – Прим. автора) будет её исполнять. Владимир Владимирович, тоже вам успехов, - сказал губернатор.

Напомним, Мазур стал заместителем губернатора в мае этого года. В правительстве он контролирует ход реализации программ в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», курирует деятельность фонда капитального ремонта, государственной жилищной инспекции и управления административно-технического контроля. До приезда в Калугу он возглавлял администрацию Тобольска.