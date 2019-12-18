Результаты экспертизы: какие исторические дома Калуги начнут охранять

На этой неделе стали известны результаты государственной историко-культурной экспертизы по 27 выявленным объектам культурного наследия. Исследование проводил известный российский архитектор Илья Яровой.

Речь идёт о зданиях, построенных в XIX веке. Большая часть домов находится на улице Театральной. В перечень также попали здания на улицах Вилонова, Луначарского, Академика Королёва, Суворова и Дзержинского. В этом списке также значится дом № 14 по улице Воронина, расположенный рядом со скандально известной 8-этажкой. Полный перечень мы публиковали здесь.

- Все рассматриваемые объекты признаны заслуживающими охранного статуса: 26 выявленных ОКН – в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, и один – в качестве ОКН регионального значения, - прокомментировал kp40 главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. – В дальнейшем экспертизы поступят в региональный орган охраны памятников – Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области для утверждения результатов и включения объектов в единый государственный реестр.

На следующей неделе станут известны результаты госэспертизы по ещё 23 выявленным объектам культурного наследия.