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РБК: губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2019 11:26 34 4394
РБК: губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации

Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к верхней палате Федерального собрания. Артамонов будет выдвинут от исполнительной власти Калужской области и в палате возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо Евгения Бушмина, умершего в начале октября, подчеркивает издание.

По словам одного из собеседников РБК, после назначения в Совет Федерации Артамонов может занять и пост вице-спикера, но этот вопрос пока не решен.

Полномочия Артамонова истекают в 2020 году. Губернатор может уйти в отставку во время очередной ротации глав регионов, сообщили РБК собеседники, близкие к администрации президента. На данный момент глава Калужской области - второй после губернатора Белгородской области Евгения Савченко долгожитель среди глав регионов: он занимает эту должность с 2000 года.

- Сейчас я стараюсь добросовестно исполнять мои обязанности, и вроде как у меня это получается, - сообщил РБК Артамонов. - Когда у меня произойдут перемены в моей карьере, я обязательно вас об этом извещу.

Издание направило запрос в Совет Федерации. Нынешний сенатор от исполнительной власти региона Юрий Волков не ответил на сообщения РБК.

Благодаря одобренному на прошлом заседании Совета Федерации закону Артамонов может попасть из Калуги в верхнюю палату как бывший губернатор еще до выборов. Согласно законопроекту врио главы региона может поменять сенатора, не дожидаясь их. В верхнюю палату, оговаривается в документе, можно выдвинуть депутата заксобрания, Госдумы, бывших сенаторов или глав региона. Один из близких к палате собеседников РБК сказал, что соответствующий закон был разработан и принят специально под Артамонова.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.12.2019 11:26 34 4394
Тэги: общество анатолий артамонов
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