Калужская медведица Машка легла в спячку

В среду, 4 декабря, стало известно, что калужская медведица Машка наконец-то легла в спячку. Какое-то время из-за непривычно тёплой осени она страдала бессонницей.

- Все громкие и шумные работы отложили до весны, - сообщила в Facebook руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА.

- У медведей сон глубокий, но всё-таки это не анабиоз, как у летучих мышей. Спит, не ест и не пьёт. Особый механизм обмена веществ, потихоньку сжигает жир и может перерабатывать даже мочевину! Мишка спит и худеет, используя накопленный жир и особенности обмена веществ, - объясняет Вероника.

Сейчас Машка весит 200 кг.

Напомним, что медвежонка с Камчатки приютили в центре реабилитации год назад. Тогда Машка была совсем маленькой и весила всего 50 кг.

А вот известный авиамедведь Мансур, обитающий на аэродроме в Орешково, пока не заснул.