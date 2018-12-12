Медвежонка с Камчатки приютят в Калуге

Медвежонка с Камчатки привезут в Калугу. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА.

Ослабленного медвежонка нашли у дороги. В честь спасительницы окрестили Машкой.

- Она маленькая, весит 25 кг. Недокормыш и истощена, - пишет руководитель центра.

Сейчас медвежонок находится на передержке в зоопарке. Решается вопрос, как его перевезти в Калугу и где разместить.

Центру нужна помощь волонтёров для строительства вольера.

- Нужна помощь в сборке вольера. Он есть, надо только собрать и сварить детали, - рассказала Вероника.

По словам Матюшиной, на Камчатке для медвежонка места не нашлось:

- Выпускать нельзя, он ориентирован на человека и значит будет идти к жилью. На Камчатке всплеск численности медведей в результате человеческого разгильдяйства. Сирот много, и их отстреливают. Тамошние приюты для диких животных забиты под крышу, в том числе медведями. Его предлагали увезти в тайгу и там пристрелить.

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