Как живётся спасённому медвежонку в Калуге

- Маня, я тебе мешок шоколадных конфет принесла и торты. Говорят, что нельзя, - склоняется женщина к медвежонку. - А они такие вкусные! Варенье можно?!
Пушистый зверёк внимательно разглядывает очередных гостей «с дарами». К подобным визитам медвежонок за последнее время привык. Не реагирует Маша ни на фотоаппараты, ни на вспышки телефонов. Зато проявляет недюжинный интерес к еде: высовывает из вольера любопытный нос, а если гости оказываются недогадливыми, то и лапы.
Сирота камчатская
История маленькой Маши банальна, но от этого не менее трагична. Медведица с медвежатами вышла к одному из посёлков на Камчатке. По-видимому, звери мародерили и даже порвали собаку. В итоге медведицу пристрелили. А её осиротевшие дети несколько месяцев бродили по лесу, питаясь чем придётся. Потом истощённые и ослабленные вновь вышли к людям.
- Сначала их подкармливали. Но того, что давали, явно было недостаточно. Машка от голода стала истошно кричать. Не выдержав, жители позвонили зоозащитникам и охотникам. Увы, волонтёрам удалось спасти только Машку, а её брата охотники забрали, скорее всего, на притравку, - рассказывает руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА.
Счастливый билет
В честь спасительницы девочку-медвежонка окрестили Машкой. Хоть зверь и попал в руки к добрым людям, но возможностей его содержать у них не было. Забрали мишку любители кошек и собак. Причём увезли из посёлка в клетке, в которой обычно держат четвероногих зверей.
В ближайших городах все зоопарки оказались переполнены. Мишки-сироты в тех краях – не редкость. Казалось бы, дни Машки сочтены, единственный выход – пристрелить зверька. Но тут судьбой медвежонка заинтересовалась Вероника Матюшина – калужский доктор Айболит.
- Выпускать медвежонка в природу было нельзя, та как он ориентирован на человека и значит будет идти к жилью. На Камчатке в последние годы всплеск численности медведей в результате человеческого разгильдяйства. Сирот много, и их отстреливают. Тамошние зоопарки забиты под крышу, в том числе медведями. Её предлагали увезти в тайгу и там пристрелить, - вспоминает Вероника. - Медведь вообще зверь непростой, далеко не мультяшно-мимишный. Наверное, я бы не решилась на такой шаг, если бы меня не поддержали летчики из Орешково (на аэропорте под Воротынском живёт медведь Мансур. – Прим. автора). Они подставили в этот момент своё плечо. И на словах, и на деле показали, что на них можно всегда положиться.
С Камчатки до Калуги пусть неблизкий, да и недешевый. Где зоозащитникам взять 40 тысяч рублей на билет? Деньги собирали всем миром. Неравнодушные люди, растроганные историей Маши, присылали кто сколько мог.
В итоге 23 января самолёт с Машей на борту прилетел с Камчатки в Москву. 9 часов медвежонок провёл в воздухе. Под объективы телекамер и вспышке фотоаппаратов Вероника впервые увидела теперь уже свою Машу.
- В полёте она устала, поэтому сначала немного побуянила, потом мы её накормили. Машка успокоилась и уснула, - рассказывает Вероника.
На микроавтобусе животное доставили в центр «Феникс» в Калуге. В это время у Вероники от звонков «разрывался» телефон.
- Звонили с Камчатки: «Как долетела Маша? Всё хорошо!? Мы не можем лечь спать, переживаем!» - говорит руководитель «Феникса».
Бессребреники
Пока Маша находилась за тридевять земель, для неё строили просторную и уютную берлогу – вольер. На призыв о помощи в обустройстве жилья откликнулись десятки людей.
- Я не ожидала, что судьба Маши тронет столько сердец. Конечно, есть люди, которые нашему центру помогали и помогают, а тут отозвались те, кого я не знаю. Мне то и дело кто-то писал в соцсетях, кто-то звонили! Одни строили вольер, другие готовил горячие обеды для наших помощников. Первыми откликнулись силовики! - рассказывает Вероника. – А ведь когда мы затевали всю эту историю с переездом Маши, то, в принципе, рассчитывали только на себя.
Но даже после того, как Маша оказалась в Калуге, интерес к ней не пропал. Люди приносят для неё фрукты, овощи, мешками крупы. Дети отдают медвежонку самое ценное – свои любимые мягкие игрушки.
- Одна маленькая девочка приезжала к нам со своим папой, подарила Маше игрушечного медведя, с которым спала, - показывает игрушку Вероника.
Машка-очаровавшка
Натерпевшийся медвежонок пока относится к людям с настороженностью, но потихоньку начинает оттаивать. Выяснилось, что Машка ещё та игрунья, а ещё она любит, когда ей чешут пятки, поэтому с удовольствием протягивает Веронике лапы.
- Ей нужны обнимашки и общение. Она же всё время находилась с братом... Хоть она и в шерсти, но это ребёнок. Ей необходимы ласка и забота, и, конечно, игрушки, чтобы развиваться, - говорит Вероника.
Пока мы разговариваем, Машка не отходит от Вероники ни на шаг – то лапу протянет, то бок подставит, мол, гладьте меня.
Выяснилось, что Машу пугают веник и швабра, боится она и собак.
- Когда мы убирались в вольере, она нервничала. А при виде собак шипела. Видимо, натерпелась и от животных, и от людей – гоняли подручными средствами, - вздыхает зоозащитница.
«Тропический» медведь
В «берлоге» Маша «свила гнездо» из соломы и стала демонстрировать свои предпочтения в еде. Помидоры ей не понравились, яблоки она ест и с ними играет, от замороженных ягод, мёда и варенья никогда не отказывается. А когда к ней нагрянули мы, медведицу было не оторвать от бананов и батона.
- Ты точно не тропический медведь! – смеялась Вероника, видя, как бананы один за одним исчезают во рту у Маши.
Кормят зверька пока только два раза в день. Поскольку медвежонок долго голодал, делают это с осторожностью, чтобы не перекормить. Сказались скитания и на облике Маши.
- Медведицы обзаводятся потомством в январе-феврале. Значит сейчас Маше около года. Видите, какая она маленькая. Весит всего 50 кг. По идее, она должна быть в три раза больше. Конечно, Маша ещё подрастёт, но большим медведем уже не будет. Кроме того, из-за скудного рациона у неё ещё молочные зубы, а должны быть коренные. В московский зоопарк звонили, консультировались, как правильно кормить медвежонка. Ведь камчатские медведи питаются лососем, но этой рыбой, естественно, мы её обеспечить не сможем. Хотя исключать мясо и рыбу из её рациона нельзя, ведь она сейчас активно растёт. Маша с утра ест кашу, особенно ей нравится гречневая...
Одни посетители сменяются другими. Их поток не иссякает до темноты. Медвежонок рад и вниманию, и общению, и угощениям.
- Ух, как хочется её потискать. Ну до чего хороша! – вырывается у визитёров. Но трогать Машу посетителям не разрешается, она как-никак дикий зверь.
- Знаете, я сначала думала, что это мы Маше нужны, но потом поняла, что она людям даже больше нужна! Каждый день посетители, каждый хочет чем-то помочь. Такого раньше в нашем центре не было!
Уважаемые читатели! А каких животных вы держите дома? Расскажите в комментариях.
|
Помечтали: краеведы предложили сделать улицу Подвойского пешеходной 30.01.2019 16:57
Фоторепортаж: как в Калуге выбирали лучшую студентку 26.01.2019 19:30
Выжить после капремонта: у калужанки опять течёт крыша 23.01.2019 15:05
Разборки в коммуналке: розетка довела до суда 28.12.2018 10:29
Только для взрослых: Театр кукол готовит несколько премьер 24.12.2018 20:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: