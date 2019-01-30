Как живётся спасённому медвежонку в Калуге

- Маня, я тебе мешок шоколадных конфет принесла и торты. Говорят, что нельзя, - склоняется женщина к медвежонку. - А они такие вкусные! Варенье можно?!

Пушистый зверёк внимательно разглядывает очередных гостей «с дарами». К подобным визитам медвежонок за последнее время привык. Не реагирует Маша ни на фотоаппараты, ни на вспышки телефонов. Зато проявляет недюжинный интерес к еде: высовывает из вольера любопытный нос, а если гости оказываются недогадливыми, то и лапы.

Сирота камчатская

История маленькой Маши банальна, но от этого не менее трагична. Медведица с медвежатами вышла к одному из посёлков на Камчатке. По-видимому, звери мародерили и даже порвали собаку. В итоге медведицу пристрелили. А её осиротевшие дети несколько месяцев бродили по лесу, питаясь чем придётся. Потом истощённые и ослабленные вновь вышли к людям.

- Сначала их подкармливали. Но того, что давали, явно было недостаточно. Машка от голода стала истошно кричать. Не выдержав, жители позвонили зоозащитникам и охотникам. Увы, волонтёрам удалось спасти только Машку, а её брата охотники забрали, скорее всего, на притравку, - рассказывает руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА.

Счастливый билет

В честь спасительницы девочку-медвежонка окрестили Машкой. Хоть зверь и попал в руки к добрым людям, но возможностей его содержать у них не было. Забрали мишку любители кошек и собак. Причём увезли из посёлка в клетке, в которой обычно держат четвероногих зверей.

В ближайших городах все зоопарки оказались переполнены. Мишки-сироты в тех краях – не редкость. Казалось бы, дни Машки сочтены, единственный выход – пристрелить зверька. Но тут судьбой медвежонка заинтересовалась Вероника Матюшина – калужский доктор Айболит.

- Выпускать медвежонка в природу было нельзя, та как он ориентирован на человека и значит будет идти к жилью. На Камчатке в последние годы всплеск численности медведей в результате человеческого разгильдяйства. Сирот много, и их отстреливают. Тамошние зоопарки забиты под крышу, в том числе медведями. Её предлагали увезти в тайгу и там пристрелить, - вспоминает Вероника. - Медведь вообще зверь непростой, далеко не мультяшно-мимишный. Наверное, я бы не решилась на такой шаг, если бы меня не поддержали летчики из Орешково (на аэропорте под Воротынском живёт медведь Мансур. – Прим. автора). Они подставили в этот момент своё плечо. И на словах, и на деле показали, что на них можно всегда положиться.

С Камчатки до Калуги пусть неблизкий, да и недешевый. Где зоозащитникам взять 40 тысяч рублей на билет? Деньги собирали всем миром. Неравнодушные люди, растроганные историей Маши, присылали кто сколько мог.

В итоге 23 января самолёт с Машей на борту прилетел с Камчатки в Москву. 9 часов медвежонок провёл в воздухе. Под объективы телекамер и вспышке фотоаппаратов Вероника впервые увидела теперь уже свою Машу.

- В полёте она устала, поэтому сначала немного побуянила, потом мы её накормили. Машка успокоилась и уснула, - рассказывает Вероника.

На микроавтобусе животное доставили в центр «Феникс» в Калуге. В это время у Вероники от звонков «разрывался» телефон.

- Звонили с Камчатки: «Как долетела Маша? Всё хорошо!? Мы не можем лечь спать, переживаем!» - говорит руководитель «Феникса».

Бессребреники

Пока Маша находилась за тридевять земель, для неё строили просторную и уютную берлогу – вольер. На призыв о помощи в обустройстве жилья откликнулись десятки людей.

- Я не ожидала, что судьба Маши тронет столько сердец. Конечно, есть люди, которые нашему центру помогали и помогают, а тут отозвались те, кого я не знаю. Мне то и дело кто-то писал в соцсетях, кто-то звонили! Одни строили вольер, другие готовил горячие обеды для наших помощников. Первыми откликнулись силовики! - рассказывает Вероника. – А ведь когда мы затевали всю эту историю с переездом Маши, то, в принципе, рассчитывали только на себя.

Но даже после того, как Маша оказалась в Калуге, интерес к ней не пропал. Люди приносят для неё фрукты, овощи, мешками крупы. Дети отдают медвежонку самое ценное – свои любимые мягкие игрушки.

- Одна маленькая девочка приезжала к нам со своим папой, подарила Маше игрушечного медведя, с которым спала, - показывает игрушку Вероника.

Машка-очаровавшка

Натерпевшийся медвежонок пока относится к людям с настороженностью, но потихоньку начинает оттаивать. Выяснилось, что Машка ещё та игрунья, а ещё она любит, когда ей чешут пятки, поэтому с удовольствием протягивает Веронике лапы.

- Ей нужны обнимашки и общение. Она же всё время находилась с братом... Хоть она и в шерсти, но это ребёнок. Ей необходимы ласка и забота, и, конечно, игрушки, чтобы развиваться, - говорит Вероника.

Пока мы разговариваем, Машка не отходит от Вероники ни на шаг – то лапу протянет, то бок подставит, мол, гладьте меня.

Выяснилось, что Машу пугают веник и швабра, боится она и собак.

- Когда мы убирались в вольере, она нервничала. А при виде собак шипела. Видимо, натерпелась и от животных, и от людей – гоняли подручными средствами, - вздыхает зоозащитница.

«Тропический» медведь

В «берлоге» Маша «свила гнездо» из соломы и стала демонстрировать свои предпочтения в еде. Помидоры ей не понравились, яблоки она ест и с ними играет, от замороженных ягод, мёда и варенья никогда не отказывается. А когда к ней нагрянули мы, медведицу было не оторвать от бананов и батона.

- Ты точно не тропический медведь! – смеялась Вероника, видя, как бананы один за одним исчезают во рту у Маши.

Кормят зверька пока только два раза в день. Поскольку медвежонок долго голодал, делают это с осторожностью, чтобы не перекормить. Сказались скитания и на облике Маши.

- Медведицы обзаводятся потомством в январе-феврале. Значит сейчас Маше около года. Видите, какая она маленькая. Весит всего 50 кг. По идее, она должна быть в три раза больше. Конечно, Маша ещё подрастёт, но большим медведем уже не будет. Кроме того, из-за скудного рациона у неё ещё молочные зубы, а должны быть коренные. В московский зоопарк звонили, консультировались, как правильно кормить медвежонка. Ведь камчатские медведи питаются лососем, но этой рыбой, естественно, мы её обеспечить не сможем. Хотя исключать мясо и рыбу из её рациона нельзя, ведь она сейчас активно растёт. Маша с утра ест кашу, особенно ей нравится гречневая...

Одни посетители сменяются другими. Их поток не иссякает до темноты. Медвежонок рад и вниманию, и общению, и угощениям.

- Ух, как хочется её потискать. Ну до чего хороша! – вырывается у визитёров. Но трогать Машу посетителям не разрешается, она как-никак дикий зверь.

- Знаете, я сначала думала, что это мы Маше нужны, но потом поняла, что она людям даже больше нужна! Каждый день посетители, каждый хочет чем-то помочь. Такого раньше в нашем центре не было!

Уважаемые читатели! А каких животных вы держите дома? Расскажите в комментариях.