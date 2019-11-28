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Восстал из руин: в Калуге реконструировали дом Билибиных

Елена Французова , Фото автора.
Опубликовано: 28.11.2019 10:54 17 1978
Восстал из руин: в Калуге реконструировали дом Билибиных

Реконструкция дома Билибиных на улице Кутузова в Калуге завершена. Об этом нам рассказал представитель собственника зданий Андрей Хоменко.

- Все заложенные в предмете охраны параметры здания выполнены на 100%, - пояснил Хоменко. - Внешние атрибуты – предмет охраны – мы выполнили. Всё остальное – наше личное дело. У нас никаких ограничений по внутренней отделке здания нет. Ведутся переговоры с арендаторами, и в зависимости от их пожеланий будет сделана отделка. Единственное, продолжается благоустройство территории, будет кованый забор, калитка, ворота. Это будет месяца через два.

Напомним, что дом Билибиных сгорел летом 2017 года. В конце того же года его продали на аукционе почти за 10 миллионов рублей. Весной 2018 года дом частично лишился второго этажа. За это собственника оштрафовали на 75 тысяч рублей.

Уважаемые читатели, а как вы оцениваете подобную реконструкцию? Пишите в комментариях!

Елена Французова , Фото автора.
Опубликовано: 28.11.2019 10:54 17 1978
Тэги: общество фоторепортаж
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