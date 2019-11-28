Восстал из руин: в Калуге реконструировали дом Билибиных

Реконструкция дома Билибиных на улице Кутузова в Калуге завершена. Об этом нам рассказал представитель собственника зданий Андрей Хоменко.

- Все заложенные в предмете охраны параметры здания выполнены на 100%, - пояснил Хоменко. - Внешние атрибуты – предмет охраны – мы выполнили. Всё остальное – наше личное дело. У нас никаких ограничений по внутренней отделке здания нет. Ведутся переговоры с арендаторами, и в зависимости от их пожеланий будет сделана отделка. Единственное, продолжается благоустройство территории, будет кованый забор, калитка, ворота. Это будет месяца через два.

Напомним, что дом Билибиных сгорел летом 2017 года. В конце того же года его продали на аукционе почти за 10 миллионов рублей. Весной 2018 года дом частично лишился второго этажа. За это собственника оштрафовали на 75 тысяч рублей.

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