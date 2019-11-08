Захар Прилепин займётся Боровском

29 ноября состоится круглый стол с известным писателем и общественным деятелем Захаром ПРИЛЕПИНЫМ, сообщает Калужское областное отделение Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры.
Тема встречи - сохранение объектов культурного наследия Боровска и защита культурного наследия Калужской области. В 2019 году Боровск может получить статус исторического поселения.
Напомним, в 2017 году ситуация со сносом старинных зданий в центре Боровска вызвала общественный резонанс. В соответствии с федеральной программой переселения из аварийного и ветхого жилья 17 старинных домов подлежали расселению и возможной ликвидации в дальнейшем. Но на их защиту встала общественность.
Захар Прилепин - писатель, актёр, музыкант. Шеф-редактор сайта «Свободная пресса». Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторской программы «Уроки русского» на телеканале НТВ. Заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького.
|
Начальника городского хозяйства отправили на новую должность 08.11.2019 09:31
Эпидемиолог Любовь Туркина: о диких 90-х и начале эпидемии СПИДа 07.11.2019 21:30
Красные в городе: «Буржуи – отстой!» 07.11.2019 12:44
В Калуге пенсионера силой выволокли из зала суда 06.11.2019 16:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: