Захар Прилепин займётся Боровском

29 ноября состоится круглый стол с известным писателем и общественным деятелем Захаром ПРИЛЕПИНЫМ, сообщает Калужское областное отделение Всероссийского общество охраны памятников истории и культуры.

Тема встречи - сохранение объектов культурного наследия Боровска и защита культурного наследия Калужской области. В 2019 году Боровск может получить статус исторического поселения.

Напомним, в 2017 году ситуация со сносом старинных зданий в центре Боровска вызвала общественный резонанс. В соответствии с федеральной программой переселения из аварийного и ветхого жилья 17 старинных домов подлежали расселению и возможной ликвидации в дальнейшем. Но на их защиту встала общественность.

Захар Прилепин - писатель, актёр, музыкант. Шеф-редактор сайта «Свободная пресса». Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторской программы «Уроки русского» на телеканале НТВ. Заместитель художественного руководителя МХАТ им. М. Горького.