Как сейчас выглядит вторая очередь музея космонавтики

В Калуге продолжается строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики. Как мы уже рассказывали, недавно в очередной раз было перенесено открытие. Теперь первых посетителей обещают принять только 12 апреля 2021 года.
А что сейчас творится на стройплощадке? О масштабе работ можно судить по фотографиям, которые в среду, 6 ноября, опубликовала пресс-служба калужского правительства. Сейчас выполнено около 80%.
Общая площадь второй очереди музея истории космонавтики составит около 12 480 кв. м. Это почти в четыре раза больше площади существующего. По проекту трехэтажное здание высотой 20,5 м встроено в склон береговой линии и выходит наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища.
На кровле расположится купол солнечной обсерватории, площадки солнечных батарей, зенитные фонари для освещения помещений верхнего уровня, а также территория для посетителей.
Ожидается, что вторая очередь позволит в два раза увеличить количество посетителей – до 400 тысяч человек в год.
По словам директора музея Натальи Абакумовой, составной частью второй очереди музея истории космонавтики станет астрономическая обсерватория, которая позволит наблюдать и исследовать объекты околоземного пространства и дальнего космоса.
Уважаемые читатели, а вы верите, что музей успеют достроить к 12 апреля 2021 года? Пишите в комментариях!
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