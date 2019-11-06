Как сейчас выглядит вторая очередь музея космонавтики

В Калуге продолжается строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики. Как мы уже рассказывали, недавно в очередной раз было перенесено открытие. Теперь первых посетителей обещают принять только 12 апреля 2021 года.

А что сейчас творится на стройплощадке? О масштабе работ можно судить по фотографиям, которые в среду, 6 ноября, опубликовала пресс-служба калужского правительства. Сейчас выполнено около 80%.

Общая площадь второй очереди музея истории космонавтики составит около 12 480 кв. м. Это почти в четыре раза больше площади существующего. По проекту трехэтажное здание высотой 20,5 м встроено в склон береговой линии и выходит наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища.

На кровле расположится купол солнечной обсерватории, площадки солнечных батарей, зенитные фонари для освещения помещений верхнего уровня, а также территория для посетителей.

Ожидается, что вторая очередь позволит в два раза увеличить количество посетителей – до 400 тысяч человек в год.

По словам директора музея Натальи Абакумовой, составной частью второй очереди музея истории космонавтики станет астрономическая обсерватория, которая позволит наблюдать и исследовать объекты околоземного пространства и дальнего космоса.

Уважаемые читатели, а вы верите, что музей успеют достроить к 12 апреля 2021 года? Пишите в комментариях!