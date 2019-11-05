Область наводит порядок среди калужских чиновников

Во вторник, 5 ноября, в Калуге под председательством первого заместителя губернатора области Дмитрия ДЕНИСОВА состоялось внеочередное заседание регионального кабинета министров. Одной из тем обсуждения стал недавний интерес правоохранительных органов к деятельности городских чиновников Калуги. Напомним, были задержаны начальник управления ЖКХ Виктор Устинов и директор МБУ «Калугаблагоустройство» Евгений Бровкин.

Дмитрий Денисов поблагодарил правоохранительные органы за проведенную по поручению губернатора проверку деятельности МУП «Калугатеплосеть».

- Были выявлены серьёзные нарушения, - подчеркнул первый заместитель губернатора. - Это предприятие в течение нескольких лет получало дотации из областного бюджета, но руководство компании, по имеющейся информации, поступило в высшей степени цинично и преступно. В настоящий момент проводятся следственные действия. В ближайшее время будут сделаны выводы. Но уже сейчас можно говорить о том, что в этом направлении у нас есть проблемы. Нельзя позволять муниципальным заказчикам допускать подобные нарушения. Есть случаи не только по Калуге, но и по другим муниципалитетам. Поэтому необходимо ужесточить контроль за данной деятельностью органов местного самоуправления и подведомственных организаций.

Денисов также обратился к главам администраций муниципальных образований области с требованием ужесточить контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и учреждений, которые выступают заказчиками строительно-монтажных работ, в том числе по благоустройству территорий. По его мнению, последние события в Калуге - яркий пример наличия серьёзных проблем в этой сфере.

Напомним, что ранее на одном из заседаний правительства губернатор области призвал контролирующие и правоохранительные ведомства провести аудит деятельности крупнейшей ресурсоснабжающей организации Калуги – МУП «Калугатеплосеть».

- Нужно вывернуть «Теплосеть» наизнанку и проверить каждое ее подразделение, - заявил тогда Анатолий Артамонов.