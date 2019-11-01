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Проверка слуха: в Калуге задержан ещё один чиновник

01.11.2019 14:21 5 1971 Оксана ИВАНОВА
Проверка слуха: в Калуге задержан ещё один чиновник

В пятницу, 1 ноября, несколько калужских телеграм-каналов сообщили о задержании минувшей ночью заместителя директора МБУ «Калугаблагоустройство» Евгения БРОВКИНА. Он также является руководителем калужского боксерского клуба «Полет».

Ему якобы вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере». По данным телеграм-каналов, Бровкин и некто Алексей А. выполнили по заказу ООО «Калугатеплосеть» некие работы на сумму около 20 млн. рублей. Но по факту они не производились.

В правоохранительных органах данную информацию не комментируют. Коллеги Евгения Бровкина также не знают, соответствует ли она действительности.

- Не знаю, не могу вам сказать, потому что он не выходит на связь, а правоохранительные органы нам не сообщают, - прокомментировал kp40.ru директор МБУ «Калугаблагостройство» Руслан ЖЕЛТКОВ. – С 5 ноября он должен быть в отпуске. Сегодня его на рабочем месте нет. С утра ему звоню – пока не могу дозвониться. Родным и близким мы ещё не звонили. Вы, можно сказать, побудили нас к тому, чтобы это сделать.

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ ответил, что у него сведений о задержании Бровкина нет.

Напомним, ранее появилась информация об аресте начальника Управления ЖКХ Виктора УСТИНОВА – и тоже в связи с деятельностью МУП «Калугатеплосеть».

По данным источника ТАСС, его пригласили в Управление по борьбе с экономическими преступлениями регионального управления МВД «в связи с возбуждённым ранее уголовным делом по деятельности МУП «Калугатеплосеть» в 2015-2016 годах».

Официального подтверждения этой информации нет до сих пор. Ранее городской голова говорил, что не может дозвониться до своего подчинённого. На сегодняшней пресс-конференции он также затруднился ответить, где сейчас находится Виктор Устинов: в отпуске, на больничном или в отгуле.

- Это вопрос к правоохранительным органам.  Есть службы, которые могут сказать, в каком он статусе, - сказал Разумовский. – У меня этой информации сейчас нет.

Позже градоначальник ответил, что есть информация о том, что Устинов находится на больничном.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: криминал
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