Учёный нашёл на Земле следы инопланетной жизни

Так выглядят черви, обнаруженные Гувером в ледяной пещере Уистлер, при многократном приближении.

На прошлой неделе в Калугу приезжал американский астробиолог, 45 лет проработавший в NASA и заявивший на весь мир, что «инопланетяне» существуют.

Несколько лет назад профессор Ричард Б. ГУВЕР объявил сенсационные результаты своего исследования.

Он уверял, что обнаружил в метеоритах следы микроорганизмов внеземного происхождения. Это гигантские бактерии в виде нитей, похожие на земные Titanospirillum velox.

По мнению Гувера, окаменели они ещё до того, как метеориты упали на Землю, а значит, попали из космоса.

Ричард Б. Гувер.

— Многие организмы имеют большое внешнее сходство с теми видами, которые существуют на Земле, — говорит Гувер. — Но некоторые сильно отличаются, например, напрочь лишены азота.

На Марс полетим с Луны

В Калуге американский астробиолог провёл пару дней, прочитав в планетарии Музея истории космонавтики бесплатную лекцию «Назад, на Луну, и дальше».

— Главное, это признание, что есть внеземная жизнь в разных формах, — поясняет Гувер. — И полёты на Луну позволят установить, в каких формах она существует! В 2011 году я написал статью, которая вызвала много споров. Мои оппоненты утверждают, что жизнь существует только на Земле и больше нигде во Вселенной. Когда мне возражают, я говорю: хорошо, предоставьте доказательства того, что жизнь есть только на Земле.

Мы добрались до Луны по программе «Аполлон», и главный вывод, который тогда сделали, — там нет ни капли воды, и, значит, жизнь невозможна. Но потом учёные, изучая образцы, доставленные российским автоматическим кораблем «Луна-24», обнаружили воду в лунной пыли. Да, в очень малом количестве, но тем не менее это вода! NASA одно время с этим не соглашалось, но позже выяснилось, что на лунном полюсе много-много тонн воды в виде льда. Астероиды и кометы принесли её на Луну.

Земля находится под небольшим наклоном во Вселенной, поэтому у нас происходит смена времён года. А ось Луны стоит вертикально, солнце освещает только одну сторону, не согревая лунный полюс в отличии от земного. На полюсах Луны температура доходит до –140°С, лёд хорошо сохраняется. Там очень хорошая вода! Почему это важно? Вода состоит из водорода и кислорода. С помощью электричества её можно разложить на эти элементы. И, если потом их охладить, получатся жидкие кислород и водород. А это топливо для ракет. Луну можно использовать как промежуточную станцию для дальнейших полётов на Марс и дальше!

Чтобы долететь с Земли до Марса, надо взять с собой очень много топлива, а это трудно. Но если использовать Луну, можно на ней заправляться и лететь дальше. Кроме того, полученным из воды кислородом астронавты смогут дышать, там и растения можно выращивать. Прилетят астронавты — помидоры и огурцы их уже ждут.

Важно и то, что на Луне всё весит в 6 раз меньше, ­стартовать оттуда легче, а значит, дешевле, потому что можно использовать менее мощные ракеты. И первым человеком, который думал о преодолении сопротивления атмосферы и даже в своей мастерской создал воздушный тоннель, чтобы изучать это сопротивление, был Циолковский. Я увидел в Калуге сделанные им прототипы ракеты.

Возвращаясь к Луне — я думаю, что в массе льда на ней могут быть живые или мёртвые бактерии, которые опровергнут или подтвердят существование внеземной жизни! Эту работу надо провести. Потому что изучение этих бактерий позволит значительно продвинуться во многих областях науки.

Считали сумасшедшим

— В NASA я начал работать в 1966 году, когда мне было 23 года. Первым моим директором был Вернер фон ­Браун — конструктор, создатель ракет, как Королёв в России. Самым первым заданием мне поручили сделать параболическое зеркало, сказали: если хочешь знать, что такое оптика, ты должен понять, как она делается.

Потом мы провели множество исследований, делали рентгеновские снимки Солнца. С помощью дальномера измерили с точностью до миллиметра расстояние от Земли до Луны, это почти полмиллиона миль.

А потом я ездил в экспедиции в очень холодные, агрессивные места на планете — изучать микроорганизмы во льдах. И из физика превратился в астробиолога. Открыл несколько новых видов бактерий. Был в Исландии, трижды — в Антарктике, на Аляске. На Луне не был, но хотел бы.

Вместе с Российской академией наук на Колыме изучал бактерии и водоросли в вечной мерзлоте и нашёл жизнь! Меня считали сумасшедшим, когда я сказал, что в вечной мерзлоте на протяжении 32 тысяч лет могут сохраняться живые бактерии.

Привычка не приземляться

— В 2000-х годах я полетел в Антарктику вместе с астронавтами, среди которых был Джеймс «Джим» Ловелл, дважды летавший к Луне. Именно он был командиром пострадавшего от взрыва космического корабля «Аполлон-13».

Мы поднялись в воздух на самолёте, ветер дул нам в хвост, летели 7,5 часа. Я сидел у окна и вдруг увидел, что начался снежный буран. Приземляться нельзя, пилот говорит: «Полетели назад!» Я стал просить его попытаться сделать ещё круг. Но пилот настаивал: «Нет, домой!»

Тогда я пошутил над Джимом Ловеллом: «Это всё ты! У тебя привычка не приземляться. Ты всегда летишь в интересные места, облетаешь их и не садишься». Так было с его «Аполлоном-8», который только облетел Луну, и с «Аполлоном-13», который не смог прилуниться из-за аварии.

А ещё был случай, когда Джим пилотировал самолёт и у него не получилось сесть. Пришлось вернутся домой. Так же произошло и у нас по пути в Антарктику.

Когда приземлились в Чили, топлива осталось всего на 15 минут. И, если бы мы летели над океаном, я не смог бы сейчас читать вам лекции.

В Чили мы отправились в южную часть страны, где много пингвинов. Я, довольный, набирал в пробирки пингвиньи экскременты.

— Что ты делаешь? — удивлялся Джим.

— Там много бактерий! — объяснял я. И мы, действительно, нашли в этих экскрементах новые бактерии.

А на следующий день снова улетели в Антарктику, и на этот раз всё было хорошо.

Звонок с Южного полюса

— В Антарктике, если –20°С, погода считается хорошей, а вот –40…-45°С уже холодно, иней на лице появляется.

Приехали на Южный полюс Земли. Это было здорово! Я не утерпел, достал спутниковый телефон и позвонил домой. Когда моя жена Мерьем взяла трубку, я похвастался:

— Ты не догадаешься, где я нахожусь. На южном полюсе планеты Земля!

Она спокойно ответила:

— Очень хорошо, а я лошадь купила.

В Антарктике в замороженных останках маленького мамонтёнка мы нашли бактерии, которых там не могло быть, так как он питался молоком материи. Значит, мамонтёнок утонул. И на дне антарктического озера обнаружили другой вид бактерий. Этим я доказал, что в условиях, близких к космосу, жизнь существует.

На земле жизнь в виде бактерий появилась 9 миллиардов лет назад. Но её сюда принесли. Возможно, жизнь зародилась в другой галактике, которая старше нашей.

Результат соревнований

— В марте 2019 года вице-президент США призвал снова отправиться на Луну. И чтобы в составе экспедиции обязательно была женщина. Сейчас этим занимаются многие компании, и соревнование между ними играет важную роль. Всё, что было достигнуто раньше, — это результат противоборства с Советским Союзом. Сейчас в этих состязаниях много других участников, в том числе Китай, Индия. Да и в самой Америке есть компании, занимающиеся полётами в космос, например предприятие Илона Маска.

Важно международное сотрудничество, и, если всё получится, мечта Циолковского о расцвете человечества в космосе осуществится.

Эта статья была опубликована в №44 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.