Кислотный Лебедев заступился за кислотного Гагарина

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев 30 октября опубликовал видео, в котором прокомментировал ситуацию с украшением стены на улице Гагарина в Калуге авангардным изображением космонавта.

По его мнению, художницу Викторию Вейсбрут несправедливо обидели.

- Главное зло в нашей стране – это, конечно же, не чиновники, а это – безграмотные люди, которые являются вашими соседями. Даже в подъезде, даже на лестничной клетке, даже в вашем собственном доме – ваш дом полон клинических ***, которые против всего хорошего и за какую-то непонятную, мутную, полукоммунистическую ***. Это люди, которых никто не выбирал, они просто живут, это люди, которые не занимают никаких должностей, никаких ролей не играют. Но эти люди всегда будут вам мешать. Как только вы захотите что-то хорошее, особенно - хорошее, не только у себя в квартире, но хотя бы у себя в подъезде, вы тут же столкнетесь с этим вот *** мнением этих *** людей, которые называются сограждане.

Напомним, в начале прошлой неделе городская управа Калуги объявила Викторию Вейсбрут победительницей конкурса по выбору лучшего мурала для стены на въезде в Калугу. Однако после волны возмущения в социальных сетях власти дали задний ход. Теперь в ноябре обещают объявить новый конкурс.

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