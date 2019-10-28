Новый дом для пожарных в Балабаново оценили в 140 миллионов

В понедельник, 28 октября, на заседании правительства решали судьбу пожарной части Боровского района, базирующейся в Балабаново.
Как сообщила пресс-служба областной администрации, в настоящее время огнеборцы располагаются в здании, принадлежащем частной компании. Но в любой момент эта организация может выставить «квартирантов» за дверь. Тогда Балабаново останется без оперативного реагирования пожарных.
При этом уже давно стоит вопрос о строительстве нового здания.
- Мы проработали строительство нового, там вопрос в районе 140 миллионов рублей, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Калужской области Владислав БЛЕСНОВ.
- Переговоры надо провести, может быть, выкупить это помещение проще, чем строить новое. Наверняка там уже остаточная стоимость невысокая, - считает губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Я думаю, что у них на балансе оно уже стоит. Посмотрите по учёту, по остаточной стоимости выкупим, да и всё.
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