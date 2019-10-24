Калугу опять накрыл неприятный запах, виновных не могут найти

Вечером в среду, 23 октября, Калугу вновь накрыл неприятный запах. Кому-то он напомнил запах удобрений с полей, другим – аромат отходов жизнедеятельности.
По сообщению жителей, запах ощущался в разных частях города: на Чичерина, Ленина, Кирова, Плеханова, Московской площади. Городская управа проводила проверку, однако источник пока не определен.
- На территории муниципального образования «Город Калуга» источник не обнаружен, - рассказала в четверг заведующая отделом по организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА. - Отработаны все обращения жителей города с выездом по указанным адресам, подготовлено обращение в надзорные органы по данному факту.
Напомним, этой осенью Калуга сталкивалась с подобной ситуацией как минимум дважды. В сентябре брались пробы воздуха, опасных веществ в них не нашли. А на прошлой неделе аварийные службы высказывали предположение, что запах мог распространяться из-за пожара на полях рядом с Окой.
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