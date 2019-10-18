Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Суббота, 19 октября
$ 64.01 0.33
70.90 0.15
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

Источник неприятного запаха нашли в Калуге

18.10.2019 22:04 3 2094 Дмитрий Ивьев
Источник неприятного запаха нашли в Калуге

Во второй половине дня в пятницу, 18 октября, многие калужане в соцсетях начали жаловаться на неприятный запах в городе.

Сначала в аварийных службах заявляли, что источник не найден, однако позже был назван вероятный виновник – пожар недалеко от Оки.

- В настоящее время дежурная смена спасателей МКУ «Служба спасения» г. Калуги прибыли к предполагаемому месту источника неприятного запаха в районе села Калужская опытная сельскохозяйственная станция, - рассказал дежурный единой дежурно-диспетчерской службы. - Там происходит горение травы на поле, ощущается неприятный запах.

По данным Калужского ЦГМС – Филиала ФГБУ «Центральный УГМС», преобладает западный и юго-западный ветер. Распространение неприятного запаха идет, возможно, с указанного места.

А вы чувствовали сегодня неприятный запах? В какой части города? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Где в Калуге жили родственники Чехова 18.10.2019 21:30

Опять перенесли: названа очередная дата открытия музея космонавтики 18.10.2019 10:49

Акимов стал почетным гражданином Калужской области 17.10.2019 16:00

Улицу Никитина предложили переименовать в улицу Никитина 17.10.2019 09:17

Набережная Оки: локальное проникновение в чёрную дыру 16.10.2019 21:30

Народные новости
361 0
Paha
160 0
Геннадич
1784 5
5588

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 25 октября, 14:00
Встречи с краеведом «Богатства Калужского края»
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

сб 19 октября, 11:00
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК
сб 19 октября, 13:00
Научное шоу "Химическое безумие"
Безумная лаборатория
сб 19 октября, 17:00
Проект «Я с мамой- на концерт!». Дюймовочка
Дом музыки

Концерты

сб 19 октября, 19:00
Ярослав Евдокимов. "Фантазер. Все хиты"
Арена КТЗ, ДК
вс 20 октября, 19:00
Слава Комиссаренко
Арена КТЗ, ДК
сб 19 октября, 21:00
Громыка
SlaughterHouse Concert Club and Bar
ср 23 октября, 19:00
«Молодёжная симфония»
Филармония

Кино

Эверест
Малефисента: Владычица тьмы
Тайна печати дракона
МУЛЬТ в кино.
Блоги компаний

Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

09 окт 2019 17:23
Новости компаний

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Я и так не курю
 335
Придется бросить
 11
Буду курить в других местах
 25
Как курил на балконе, так и продолжу
 208
Всего проголосовало: 579
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.