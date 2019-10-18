Источник неприятного запаха нашли в Калуге

Во второй половине дня в пятницу, 18 октября, многие калужане в соцсетях начали жаловаться на неприятный запах в городе.
Сначала в аварийных службах заявляли, что источник не найден, однако позже был назван вероятный виновник – пожар недалеко от Оки.
- В настоящее время дежурная смена спасателей МКУ «Служба спасения» г. Калуги прибыли к предполагаемому месту источника неприятного запаха в районе села Калужская опытная сельскохозяйственная станция, - рассказал дежурный единой дежурно-диспетчерской службы. - Там происходит горение травы на поле, ощущается неприятный запах.
По данным Калужского ЦГМС – Филиала ФГБУ «Центральный УГМС», преобладает западный и юго-западный ветер. Распространение неприятного запаха идет, возможно, с указанного места.
А вы чувствовали сегодня неприятный запах? В какой части города? Пишите в комментариях!
|
Где в Калуге жили родственники Чехова 18.10.2019 21:30
Опять перенесли: названа очередная дата открытия музея космонавтики 18.10.2019 10:49
Акимов стал почетным гражданином Калужской области 17.10.2019 16:00
Улицу Никитина предложили переименовать в улицу Никитина 17.10.2019 09:17
Набережная Оки: локальное проникновение в чёрную дыру 16.10.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: