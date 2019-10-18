Источник неприятного запаха нашли в Калуге

Во второй половине дня в пятницу, 18 октября, многие калужане в соцсетях начали жаловаться на неприятный запах в городе.

Сначала в аварийных службах заявляли, что источник не найден, однако позже был назван вероятный виновник – пожар недалеко от Оки.

- В настоящее время дежурная смена спасателей МКУ «Служба спасения» г. Калуги прибыли к предполагаемому месту источника неприятного запаха в районе села Калужская опытная сельскохозяйственная станция, - рассказал дежурный единой дежурно-диспетчерской службы. - Там происходит горение травы на поле, ощущается неприятный запах.

По данным Калужского ЦГМС – Филиала ФГБУ «Центральный УГМС», преобладает западный и юго-западный ветер. Распространение неприятного запаха идет, возможно, с указанного места.

А вы чувствовали сегодня неприятный запах? В какой части города? Пишите в комментариях!