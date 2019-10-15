Пропавшего с велосипедом подростка нашли живым

Как мы уже рассказывали, 13 октября 17-летний парень из Малоярославецкого района уехал из дома на велосипеде в музыкальную школу и пропал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» - так делают в ходе поисков детей.

Утром во вторник стало известно, что мальчика нашли. Он уехал к другу.

- Было выяснено, что в другом регионе у подростка имеется друг, - отмечают в СК. - Сотрудники полиции связались с молодым человеком, который сначала подтвердил, что его товарищ из Калужской области выходил с ним на связь, а затем и факт его прибытия. В настоящее время полицейские прибыли по месту жительства друга пропавшего несовершеннолетнего и убедились, что с разыскиваемым подростком все в порядке.

В ближайшее время парня привезут домой. Расследование уголовного дела при этом продолжается. Следователи будут устанавливать причины, по которым мальчик ушел из дома.

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