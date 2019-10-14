Пропал подросток с велосипедом

В селе Карижа Малоярославецкого района пропал 17-летний Александр КРЕХАЛЕВ. Последний раз его видели 13 октября. Парень ушел из дома в 11:30 и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
|
Покруче любого сериала: история калужской художницы 14.10.2019 21:30
Мошонки пробились в финал конкурса смешных названий 14.10.2019 11:14
Психолог рассказал всю правду про любовь, семью и осеннюю депрессию 13.10.2019 21:30
Он составил путеводитель по Калуге 12.10.2019 21:30
50 оттенков кринолина: вся правда о бальных танцах 11.10.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: