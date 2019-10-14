Пропал подросток с велосипедом

В селе Карижа Малоярославецкого района пропал 17-летний Александр КРЕХАЛЕВ. Последний раз его видели 13 октября. Парень ушел из дома в 11:30 и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

Телосложение: xудощавое;

Цвет глаз: зелёные;

Волосы: светло-русые крашеные.

Был одет: голубая куртка с темно-синими рукавами с капюшоном, голубые джинсы, серые кроссовки;

С собой: велосипед красного цвета на широких шинах;

Особые приметы: носит очки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.