Мошонки пробились в финал конкурса смешных названий

В воскресенье, 13 октября, стало известно, что деревня Мошонки Мещовского района стала шестым финалистом конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Напомним, что за выход в финал ему пришлось побороться с 10 населенными пунктами ЦФО, среди которых были Хренище (Воронежская область), Ишаки (республика Чувашия), Налейка (Ульяновская область).

К слову, в 2018 году деревня Мошонки стала второй, уступив лишь деревне Чуваки в Пермском крае.

Населённый пункт-победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Уважаемые читатели, а какие смешные названия встречали вы? Расскажите в комментариях!