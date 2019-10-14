Мошонки пробились в финал конкурса смешных названий

В воскресенье, 13 октября, стало известно, что деревня Мошонки Мещовского района стала шестым финалистом конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».
Напомним, что за выход в финал ему пришлось побороться с 10 населенными пунктами ЦФО, среди которых были Хренище (Воронежская область), Ишаки (республика Чувашия), Налейка (Ульяновская область).
К слову, в 2018 году деревня Мошонки стала второй, уступив лишь деревне Чуваки в Пермском крае.
Населённый пункт-победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».
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