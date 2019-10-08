Мошонки поспорят за титул с Хренищем

Во вторник, 8 октября, популярный сервис туту.ру объявил о начале шестого этапа конкурса «Веселое название населенного пункта РФ».
Всего конкурс состоит из 10 раундов, в каждом из которых посетителям портала предлагается выбрать самое смешное название из десяти предложенных. Победители каждого раунда пройдут в полуфинал.
В очередную десятку очередного тура попала и Калужская область, а именно деревня Мошонки. А полностью новая десятка претендентов на звание «Самое веселое название населенного пунтка страны» выглядит так.
Поддержать Мошонки и вывести их в полуфинал можно, оставив свой голос на странице конкурса до 12 октября.
Кстати, на момент написания этой заметки, наши лидируют!
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