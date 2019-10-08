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Мошонки поспорят за титул с Хренищем

08.10.2019 11:30 9 2057 Сергей ПЕТРОВ, Фото Андрея МАЛОСОЛОВА, "Комсомольская правда"
Мошонки поспорят за титул с Хренищем

Во вторник, 8 октября, популярный сервис туту.ру объявил о начале шестого этапа конкурса «Веселое название населенного пункта РФ».

Всего конкурс состоит из 10 раундов, в каждом из которых посетителям портала предлагается выбрать самое смешное название из десяти предложенных. Победители каждого раунда пройдут в полуфинал.

В очередную десятку очередного тура попала и Калужская область, а именно деревня Мошонки. А полностью новая десятка претендентов на звание «Самое веселое название населенного пунтка страны» выглядит так.

  1. Мошонки (Калужская область);
  2. Дача-Рог (Тульская область);
  3. Хренище (Воронежская область);
  4. Большой Чердак (Пензенская область);
  5. Васина Поляна (Республика Мордовия);
  6. Налейка (Ульяновская область);
  7. Чай-Поселок (Нижегородская область);
  8. Ишаки (Республика Чувашия);
  9. Мочалище (Республика Марий Эл);
  10. Лом-Комары (Кировская область).

Поддержать Мошонки и вывести их в полуфинал можно, оставив свой голос на странице конкурса до 12 октября.

Кстати, на момент написания этой заметки, наши лидируют!


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
Фото Андрея МАЛОСОЛОВА, "Комсомольская правда"
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