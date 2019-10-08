Мошонки поспорят за титул с Хренищем

Во вторник, 8 октября, популярный сервис туту.ру объявил о начале шестого этапа конкурса «Веселое название населенного пункта РФ».

Всего конкурс состоит из 10 раундов, в каждом из которых посетителям портала предлагается выбрать самое смешное название из десяти предложенных. Победители каждого раунда пройдут в полуфинал.

В очередную десятку очередного тура попала и Калужская область, а именно деревня Мошонки. А полностью новая десятка претендентов на звание «Самое веселое название населенного пунтка страны» выглядит так.

Мошонки (Калужская область); Дача-Рог (Тульская область); Хренище (Воронежская область); Большой Чердак (Пензенская область); Васина Поляна (Республика Мордовия); Налейка (Ульяновская область); Чай-Поселок (Нижегородская область); Ишаки (Республика Чувашия); Мочалище (Республика Марий Эл); Лом-Комары (Кировская область).

Поддержать Мошонки и вывести их в полуфинал можно, оставив свой голос на странице конкурса до 12 октября.

Кстати, на момент написания этой заметки, наши лидируют!