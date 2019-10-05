Канада: тысяча островов, медведи и путин на вкус

Летом наши постоянные читатели Ольга и Иван Кичёвы вдоль и поперёк объездили эту страну.

В Канаде Ольга и Иван провели весь свой отпуск. Направление новое, не раскрученное, и было интересно узнать впечатления об этой стране.

— Поездка была абсолютно самостоятельной и заранее спланированной. Мы знали, что Канада входит в тройку самых «злых» стран наравне с Австралией и Великобританией, которые могут отказать в визе. По статистике, 30% отказов. Они педантично смотрят на финансовое обеспечение, требуют заверенные копии перевода документов из агентства по переводам. В общем, мы собрали три папки документов, заполнили кучу подробных анкет с перечислением всех родственников и их паспортных данных, съездили в Москву в визовый центр, сдали отпечатки пальцев. Визу нам дали! Её, кстати, дают на весь срок действия паспорта. Если вы паспорт только получили, и он у вас ещё 10 лет действителен, то и виза будет на 10 лет.

Поездку планировали заранее, почти за год. Решили взять напрокат машину и поездить по стране. Продумали маршрут так, чтобы посетить Торонто, Ванкувер, Монреаль, Оттаву, Квебек, Калгари, заехать на Ниагару и в национальные парки. Жильё забронировали через Интернет, снимали апартаменты и хостелы. Интересно, что оплачиваешь через «букинг», тебе на почту приходит письмо: «За день до вашего визита мы вышлем вам код от двери». Получаешь код. Приходишь — на двери кодовый замок. Открыл, пожил и ушёл.

Ольга и Иван Кичёвы целый месяц путешествовали по Канаде.

В американском стиле

Канада для нас началась с Торонто, где живут наши друзья. Прямых рейсов туда нет, летели через Стамбул. В первый же день отправились гулять по городу. В Торонто много интересной архитектуры, не только бесконечные небоскрёбы, но и старинные виллы, замки. Есть своя высотная башня Си-­Эн Тауэр, как сейчас стало модно строить во многих городах, со смотровыми площадками, скоростными лифтами и вращающимися на самом верху ресторанчиками.

Город довольно зелёный и дружелюбный, находиться здесь комфортно. Много скверов и разной живности: утки, гуси, белки, которые подбегают, тыкаются в ладошку, выпрашивая печенюшку. Люди в парках занимаются йогой, спортом, танцуют.

Известен Торонто и самой длинной в мире улицей Янг Стрит — 1896 км, она потом переходит в трассу. На улицах — сплошь и рядом музыканты. Кстати, заметили, что многие молодые люди носят бороду, это у них в моде.

Торонто стоит на берегу огромного озера Онтарио. На паромчике переплыли на остров. У них там популярное место отдыха: пляжи, фонтанчики, большой парк, где проходят разные праздники. Мы как раз попали на фестиваль индийской культуры. И шикарная панорама на город! С озера он смотрится, как Манхеттен в Нью-Йорке (в США мы уже побывали)! Небоскрёбы даунтауна Торонто вполне могут конкурировать с Нью-Йоркскими. Город очень американский, но более спокойный и уютный.

В Торонто взяли напрокат машину и поехали путешествовать. Добрались до Ниагары. Зрелище, конечно, потрясающее! Огромный поток падает со скалы с брызгами, водяным туманом… И к нему очень близко, скрываясь из вида в тумане, подходит туристический катер. Страшноватое, честно говоря, зрелище. На катере кататься мы не стали: такая поездка у нас уже была во время посещения Ниагары со стороны США несколько лет назад.

Дома в воде

Побывали в местечке под названием «Тысяча островов». Именно там был изобретён знаменитый соус для салатов с одноимённым названием. Виды очень живописные. Это река святого Лаврентия, по которой идёт граница между США и Канадой. И там, действительно, порядка 1864 островов. Говорят, что это вершины гор, ушедших со временем под воду. На островах — частные домики и гостиницы. Жильё здесь одно из самых престижных и дорогих в Канаде. Так что там — сплошные миллионеры. Интересно, что есть совсем крошечные острова, но даже на них умудряются поставить дом буквально в двух метрах от воды.

Фейерверк над озером

Затем добрались до Оттавы, побыли там несколько дней и уеха­ли в Монреаль. Там попали на фестиваль фейерверков. Купили билет в парк аттракцио­нов, провели там весь день, покатались на всех горках, какие есть. Некоторые горки просто сумасшедшие, аж дух захватывает, все орут, визжат. Интересно: как только заморосит дождь, тут же всё закрывается: безопасность на первом месте. Ждут, когда дождь закончится. Такие они педантичные.

Оттава.

Монреаль.

А в конце вечера в парке началось шоу фейерверков. Проходит оно на озере, там установлены трибуны. Примерно 40 минут, а то и час, под класси­ческую роковую музыку синхронно взрываются над водой обалденные фейерверки! Таких мы нигде не видели. Очень красиво, эффектно!

Богемный городок

Заезжали мы и в богемный городок Квебек. И если все большие города Канады похожи, Квебек — исключение. У него есть тонкий французский акцент, это кусочек Европы в Канаде. Жильё там одно из самых дорогих в стране. В центре города — шикарный отель Шато Фронтенак в виде замка. Очень красиво и очень дорого! Здесь останавливаются богатые и знаменитые. Вид на отель совершенно открыточный: зелёная лужайка, шпили башен…

На встречу с китами

В 200 км от Квебека есть фьорды почти как норвежские, залив святой Екатерины, где смешивается пресная и океанская вода. Там много корма, и туда приплывают киты. Есть даже буклет, где написано, в каком месяце каких китов можно увидеть. И они там гарантированно будут. Мы взяли экскурсию, думали, что увидим парочку китов — и хорошо, но они там кишмя кишат! Киты небольшие, 5–6 метров, и тёмные, и белухи. Плывёшь на катере с гидом, он кричит: на таком-­то расстоянии в таком-­то направлении сейчас вынырнут киты! И все бегут в ту сторону — смотреть, фотографировать. Киты ныряют, показывая спины. Ещё встретилось какое-­то животное типа морской коровы. Экскурсия стоящая, увидеть китов — такое бывает раз в жизни!

Здесь ходят медведи

Отдыхать канадцы ездят в национальные парки, на озёра. Покупают лицензию на рыбалку, плавают на байдарках, на лодочках. А вот купаются мало, вода везде холодная, 18–19 градусов.

Национальные парки огромны по территории! Мы там провели пять дней. Озёра, скалистые горы, ледники, водопады, ущелья, бассейны с горячей водой из термальных источников. Дороги — красивейшие, едешь и непрекращающейся полосой тянутся горы со снежными вершинами. Это лучше не рассказывать, надо смотреть фото.

Ниагара. Кораблик подходит к самому водопаду.

Поднимались наверх в горы на фуникулёре. Билет покупаем, нам говорят: «Обязаны вас предупредить: сегодня дул ветер, мы 6 раз в течение дня останавливали фуникулёр. Поэтому не знаем, когда вы сможете спуститься обратно». То есть люди сидели наверху горы и ждали, когда их спустят. Но мы всё равно поехали, и всё обошлось, проблем с погодой не было.

Звери в парках ходят свободно, не обращая никакого внимания на людей. Олень вдоль дороги на расстоянии вытянутой руки. Машина проехала, он только голову повернул и дальше давай травку щипать.

Не ожидали, что будет столько медведей! Шли по тропинке, вдруг она заканчивается шлагбаумом, на котором висит объявление: «Дальше вход только для экипированных туристов. Медведи в 75% случаях нападают на группы менее четырёх человек. Если у вас недостаточно экипировки, налагается штраф 25 тыс. долларов».

Мы посмеялись. А обратно собрались ехать — медведь на обочине дороги. На следующий день — ещё медведь на дороге, его рейнджер отгоняет: ходит вокруг него и стреляет в воздух, пугает. И только с четвёртого раза прогнал.

Потом заметили медведицу с медвежонком возле реки, а там рядом парковка, люди ходят, дети в том числе. Рейнджер подъезжает, говорим: «Там два медведя». Он по рации зовёт ещё рейнджеров. А местные в это время на велосипеде по дорожке едут в лес. Предупреждаем их — медведи. Они посмеялись, вежливо сказали: «Найс» и поехали. Для них такое соседство с дикой природой гармонично. Там есть даже пословица: «Это не они живут у нас во дворе, а мы поселились у них дома».

На берегу Тихого океана

В Ванкувере мы жили в общежитии знаменитого Университета Британской Колумбии. Это целый студенческий городок, по которому ходит автобус. Летом, пока студенты на каникулах, в некоторых корпусах общаги организуют хостелы. Цены на жильё в Ванкувере дикие. Проживание в университетском хостеле оказалось самым дорогим из всего нашего путешествия.

Ванкувер.

В Ванкувере в первый же день случайно попали на нудистский пляж. Там все сразу на нас покосились. Мы и сами были в шоке! Пляж огромный, народу много. Они там ещё нудистский забег устрои­ли, а телевидение всё это снимает. Но в полный рост не показывают, конечно: мужчин — по пояс, а у женщин — только лицо. А японские студенты-­актёры проводили там перформанс: закапывались в песок так, что одна голова торчала, потом медленно по одному разрывались и замирали в разных позах. В общем, зрелище ещё то.

В Ванкувере мы провели пять дней. Город изрезан заливчиками, всё очень красиво. Дома интересной архитектуры, со своей «фишкой».

Пляжи, наподобие крымских: у подножия скал небольшая полос­ка песка. Тихий океан мелкий из-­за отливов и приливов, долго не покупаешься — прохладно.

Путин по-­канадски

В первый же день в ресторане спросили, какие есть блюда национальной кухни. Они отвечают: «Ничего нет». Потом подумали, говорят: «Есть путин!» Действительно, так и называется, только ударение на второй слог! Оказалось, это картошка, запечённая с сыром и политая горячей жирной подливкой. Ничего особенного, очень быстро приедается, но попробовали из принципа. Ещё пробовали мясо оленя, гамбургер из бизона: мясо, как мясо, ничего особенного. А вот трес­ку там вкусно готовят.

Понравились равиоли со шпинатом — официантка предложила попробовать. Правда, вкусно. Заказывали ирландский мясной пирог в корзиночке из теста, накрытый сверху запечённой «крышечкой», и персиковое пиво.

Кстати, в любой стране проверенное место, где вкусно и недорого — мексиканский ресторан. Туда можно смело идти. Да, там бобы и кукурузные лепёшки, но очень сытно. И, как всегда, соскучились по чёрному хлебу и жареной картошке с котлетой.

Неоднозначное впечатление

— Интересно, что в стране парламентская система, а главой государства, пусть и формально, является английская королева.

Официальных языка два: английский и французский. В Оттаве даже есть памятник объединения двух половин Канады: английской и французской. Все говорят на двух языках, но во французских провинциях некоторые не любят английский и могут делать вид, что вас не понимают. В Торонто все говорят по-­английски, когда приехали в Квебек, к нам сразу стали обращаться «месье, мадам…» И английский там откровенно не в чести.

«Снежный шар» в Квебеке.

Окна в Квебеке.

Канада оказалась очень дорогой страной. Вход в парк, в музей начинается от 20 местных долларов. Подъём на фуникулёре — 120 долларов с человека и вариантов нет: наверх сам не доберёшься. Друзья, живущие в Торонто, говорили, что страховка на машину зависит от региона и одно время они платили по 500 долларов в месяц за авто! Сейчас 200 платят. А у них две машины! И ещё в стране слишком много запретов, легче сказать, что разрешено, чем, что запрещено. Штрафы огромные. Газон стригут два раза в неделю, иначе штраф 500 баксов. И утром везде начинается жужжание. Даже вдоль трасс ездят трактора и стригут траву.

В целом, Канада нам чем-­то напомнила США, но всё-таки это не США. Канада более правильная, чистая, рафинированная, будто с картинки.

Эта статья была опубликована в №40 газеты «Калужский перекрёсток» от 02.10.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.