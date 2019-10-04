Александр Лапин - победитель Большой литературной премии России

04.10.2019 15:22 139 Автор: Кристина Иванова.

Минувшим летом в Калуге с большим успехом прошла творческая встреча с писателем Александром Лапиным. Поводом послужил выход его масштабного романа «Крымский мост». Уже после этого события Секретариат Союза писателей России объявил лауреатов «Большой литературной премии России» за 2019 год. Ими стали Флюр Галимов (Уфа) за трилогию «Покаяние над пропастью», Александр Лапин (Воронеж) за романы «Крымский мост» и «Святые грешники» и Анатолий Аврутин (Минск) за стихи последних лет. А вручили награду на совместном пленуме российских и белорусских писателей в Могилеве 3 октября.

После торжественной церемонии мы пообщались с Александром Лапиным. Автор популярных романов поделился с нами своими взглядами не только на творчество, но и на ключевые проблемы российского общества.

«Эта премия - как знак качества»

- Александр Алексеевич, эта литературная награда для вас не первая. В чем ее особенность?

- Нынешняя премия отличается тем, что является признанием со стороны профессионального сообщества. И она мне очень дорога. Для меня это фактически пропуск в пул писателей первого эшелона. Обычно авторы нарабатывают свои достижения с молодости. А я публикую романы всего шесть лет. И сейчас получаю очень престижную награду. Не за верность какому-то издательскому бизнесу или придуманную для пиара. Либо присужденную за то, что ты оплевываешь свою страну. Ведь некоторые премии имеют западную подоплеку: финансируются иностранными источниками или олигархическими структурами либерального толка.

А эта премия русская. От самих литераторов. Принадлежность к ним и признание с их стороны как-то меня греет. Кстати, принято считать, что в этом сообществе никого особо не жалуют. Как говорит мой товарищ Александр Куприянов, русские писатели собираются в кружок не для того, чтобы поговорить, а чтобы плюнуть друг другу в лицо. Это такое фирменное занятие. И если Союз писателей России посчитал, что я достоин подобной награды, то для меня это очень большое личное достижение. Знак качества.

У нас ведь сегодня многое смазано. Если у тебя есть спонсоры, поддержка – можешь незаслуженно выбиться на самый верх. А начните читать такого раскрученного автора - все прах.

«Книгоиздание - бизнес в чистом виде»

- Помимо того, что начинающих писателей неохотно издают, какие еще есть сложности?

- Давайте не будем говорить «неохотно», а поставим вопрос ребром. Сегодня книгоиздание - бизнес в чистом виде. В нем вращаются большие деньги, но его надо окультурить, упорядочить и перевести на правильные рельсы. Переходный период затянулся.

Никакого особого статуса и поддержки у нас нет. С одной стороны, это плохо, и многие жалуются на то, что государство отгородилось от писателей, не хочет им помогать. С другой - понимая процессы, которые происходят в журналистике, я думаю: может, и хорошо, что власть нас не поддерживает. Потому что потом всегда чего-то ожидает взамен: сегодня они тебе помогают, а завтра потребуют, чтобы пел осанну очередным вождям и кривил душой.

Но, если рассуждать о поддержке молодых писателей, то, конечно, большие претензии к нашим издателям. Сам я еще в 2011 году обратился к их немецким коллегам. Так вот крупное издательство из Франкфурта-на-Майне немедленно откликнулось. И хотя мы перевели совсем небольшой фрагмент из публицистического сборника «Русский вопрос», они тут же прислали письмо: мол, видим, что вы талантливый автор, поэтому представим вашу книгу на франкфуртской выставке-ярмарке. И даже прислали гонорар - 600 евро. А еще предложили подтянуть мастерство в литературной школе. В России отношение другое. А потом жалуются: вот у нас новых имен не хватает.

- Что бы вам хотелось видеть вместо этого?

- Раз это бизнес, он должен сам обеспечить свое будущее. Чтобы получить прибыль, нужно сначала что-то в человека вложить, огранить его талант. Пока же только отдельные крупные издательства пытаются как-то работать с авторами. Сам я тоже сейчас вынашиваю идею семинара для молодых писателей, чтобы хоть как-то помочь им освоить азы: как в плане создания произведений, так и с точки зрения их продвижения. Вижу, многие пишут в интернете. Пытаются издаться. Но все это слабо, беспомощно, и по-настоящему у нас сегодня нет серьезной поддержки творчества. А оно в моем понимании является религиозным действом, и мы все должны стать творцами. Поэтому хочу со временем попробовать вести такой семинар. Привлекать заинтересованных людей.

«Важно преодолеть порог читательского внимания»

- «Русский крест» написан как историческая эпопея, «Святые грешники» сочетают детектив с мистикой, философией и даже эротикой, «Крымский мост» - роман-путешествие. В новой книге будете искать какие-то оригинальные решения?

- Я всегда работаю, исходя из понимания того, что сегодня читатель - очень занятой человек. Заставить его что-то прочитать очень сложно. Поэтому обязательно слежу за тем, как преодолеть барьер внимания. Считаю обязательным использовать детектив - достаточно современную форму. В какой-то части, наверное, будет роман-путешествие. Ведь одну из глав новой книги займет Миров, герой «Крымского моста». Понимаю, что нельзя в одну реку войти дважды, поэтому он не будет жить в Петербурге. Недавно я побывал в Калининградской области. Кажется, там образуется какой-то субэтнос русского народа. Я их называю прибалтийские русские. На чем этот субэтнос основывается? Туда приехали люди из разных областей, пострадавших после войны. Поселились в немецких домах, обнаружили этот быт, то есть некие возможности для европейского существования. С другой стороны, на это место наложен очень сильный советский отпечаток. В-третьих, это русская земля, которая находится в Европе - напротив Польша, рядом Литва. Там и туристы, и какие-то языковые вещи. Даже названия кварталов, которые строят - в немецком стиле. Такая интересная смесь получается. В прошлом романе был Крым, теперь - самая западная точка. В этом месте большая русская история. Александр заключал Тильзитский мир, а ведь мой герой - его реинкарнация. И там было Гросс-Егерсдорфское сражение. В общем, много всего происходило. Мы всегда были связаны с этой землей. Не как европейцы считают: взяли - отняли. Ничего подобного.

Кроме того, у меня есть просто сногсшибательный сюжет о любви и смерти - напишу эссе в заключительной части. Ну, и конечно, история психологического раскола на белых и красных, о котором пойдет речь в новой книге, страшно интересная. Постоянно натыкаюсь на такое расслоение. И в казачестве оно сегодня наиболее явственно.

Во время революции казаки бились насмерть, поделившись на два лагеря. Во Второй мировой войне тоже сто тысяч ушло с немцами. И сегодня их пытаются вывести в качестве героев, которые боролись с большевиками. А другие сто тысяч воевали на стороне красных в корпусе Доватора. Они, конечно, не сталкивались. Но единый народ разделился.

«На этот роман надо жизнь положить»

- За кем из них правда, на ваш взгляд?

- Это важный вопрос исторической памяти. Сегодня пытаются реабилитировать белых казаков и бить на жалость, хотя прошло уже сто лет. И русскому человеку нужен ответ: кто они - враги, предатели или герои? Не готов сейчас с пеной у рта приводить свои доводы, но считаю, что национальное выше, чем социальное. И в данном случае их осуждаю. Если вы русские, сначала нужно разделаться с противниками, которые хотят уничтожить наш народ, и уж потом разбираться со своими внутренними болячками. Русский должен держаться за русского, какой бы он ни был: коммунист, либерал… Если бы мы это поняли в 1917-м, не было бы такой кровавой гражданской войны. Если бы признали в 1941-м, не случилось раскола внутри казачества, несмотря на все, что сотворила с ним советская власть.

Но опять же, подать все это в романе надо так, чтобы читалось взахлеб. А не просто представить в виде рассказа Александра Лапина. Для меня эта задача грандиозная. После «Русского креста» даже не осознавал объема работ, который предстоит проделать. Как древние летописцы - помолясь, с ужасом и страхом - стал к теме подступаться. А когда подступился - понял: это же надо жизнь положить, чтобы все осветить.

Поэтому Бога молю: «Дай мне здоровья, чтобы осилить этот труд. Чтобы не сломался по дороге под грузом огромного замысла и не сдох, как собака под забором». Пытаюсь избавиться от всего, что меня отвлекает от главной задачи, и все свои силы собираюсь посвятить этому роману.