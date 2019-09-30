Ежевика капризнее винограда: как ухаживать за садом

Крупноплодная ежевика — барышня капризная, требовательна к уходу.

Питомниковод Сергей ЕСИЧЕВ хорошо известен калужанам. Он выращивает семечковые, косточковые, ягодные культуры и виноград. Результаты своего труда регулярно представляет на выставках-­ярмарках.

— В целом год прошёл более или менее нормально. Хотя снега выпало много, влаги весной растениям не хватало, вода быстро ушла. Засуха была и почвенная, и воздушная. Часто приходилось поливать, — рассказал Сергей Тимофеевич на выставке «Дары сада, огорода и личного подворья».

Садоводу, несмотря на все трудности, удалось собрать неплохой урожай винограда.

Выбор сорта

— Болезней у винограда много, — подчёркивает Есичев. — Поэтому я отобрал более устойчивые сорта, чтобы делать минимальное количество химических обработок. Ведь садоводу–любителю химия не нужна. Неплохие американский сорта «венус», «сомерсет сидлис». Могу ещё отметить прибалтийские сорта, например «юодупе».

Для нашей полосы подходят сорта винограда с ультракоротким срок созревания.

Виноград — культура, не особо требовательная к питанию. Если при посадке растения не удалось хорошо заправить яму, тогда его можно подкормить. Лучше использовать для этого фосфорно-­калийные удобрения. А вот азотом злоупотреблять не стоит, иначе виноград будет разрастаться, и на нём тут же появится множество болезней.

На улице или в теплице

— Мы виноград без проблем выращиваем на улице. Хотя в теплице можно разводить более крупноплодные сорта. В открытом грунте предпочтение следует отдать скороплодным, скороспелым сортам. Они быстро созревают, со многих лоз уже в августе можно собирать урожай, лишь отдельные сорта дозревают в сентябре.

Мой виноград растёт на шпалере, на ней удобно формировать лозу — пасынковать, прищипывать, в конце лета делать чеканку. За счёт этого ягодам достаётся больше тепла и света, они лучше вызревают, набирают сахара.

Случается, что садоводы неудачно высадят лозу, — и растение начинает угнетать соседей или попадает в тень.

— Главное, чтобы пересадка была наименее болезненной для лозы. Чем моложе растение, тем проще его пересадить. Чем старше, тем сильнее повреждаются корни. Меньше риска при пересадке весной.

Сергей ЕСИЧЕВ.

Серная кислота для голубики

В последнее время у калужан пользуется спросом голубика. Многие стараются посадить её на участке, но не всем удаётся собрать урожай.

— Голубика растёт не на земле, а на определённом субстрате — кислом торфе. Он должен быть воздушным, с кусочками коры. Такой субстрат встречается в хвой­ных лесах. Реакция почвенного раствора должна быть кислой. Чтобы окислять, используют серную кислоту или любую жидкость для аккумуляторов — обычный электролит.

Сергей Есичев представил на выставке крупноплодную ежевику «чачанска бестрна» — отдельные её ягоды иногда могут весить 14–15 граммов.

— Это укрывной сорт, не зимостойкий. Такая ежевика намного капризнее, чем виноград. Ей требуется даже больше тепла. Укрывать её нужно так же, как и виноград, — всевозможными тканями, еловым лапником. Укрытие должно быть лёгкое, чтобы под него попал воздух, тогда растение не сопреет.

Садовод советует перед покупкой и высадкой ­растений на участке изучить их «характер» — условия для выращивания. Тогда и результат не заставит себя долго ждать