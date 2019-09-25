Калуга будущего попала на новую серию марок Северной Кореи

Северная Корея выпустила серию марок «Архитектура будущего» с изображением объектов, автором которых является известный российский архитектор Сергей ТКАЧЕНКО. В 2014-2015 годах он работал главным архитектором Калуги.

Одна из марок посвящена нашему городу. На ней изображён Музей воды. Он является частью большого проекта Сергея Ткаченко «Мост Пяти Стихий». Его официальная презентация состоялась в марте 2017 года в Москве, на III Международном фестивале «Экосознание мегаполиса. Архитектура, интерьер и ландшафт-2017».

Конструкция площадью 200–300 тыс. кв. м выполнена в виде большой металлической воронки, или торнадо. Собственно музею отводится немного пространства – примерно 5%. Всё остальное – выставочные залы, гостиница, торговые площади, бассейны, офисы, развлекательная, образовательная, досуговая инфраструктура.

Впервые об идее создания Музея воды Ткаченко рассказал ещё в 2015 году.

- Объект имеет динамическую форму, которая говорит о том, что Ока течёт, а Калуга развивается, - говорил архитектор. – Своим обликом сооружение напоминает вихрь, торнадо. Но это не уничтожающее торнадо, а поднимающее всё, что спит на земле, и пытается его раскрутить, чтобы придать этому движение в будущее.

Калужане отнеслись к проекту скептически. Хотя, по мнению Сергея Ткаченко, именно такой объект мог бы стать для нашего города новой точкой роста.

Уважаемые читатели, а как вы теперь, спустя несколько лет, относитесь к этому проекту? Пишите в комментариях!