В Калуге потратили миллион на трудоустройство детей

В понедельник, 23 сентября, на планёрке в городской управе подвели итог летней оздоровительной кампании. В частности, рассказали про работу детей. Всего временно был трудоустроен 831 учащийся из 15 образовательных учреждений.

- Ребята работали подсобными рабочими, помощниками библиотекарей, вожатых, рабочими зелёного строительства, делопроизводителями, архивариусами, - рассказала заместитель начальника управления образования Калуги Альбина БОБРОВА.

В 2019 году на эти цели из бюджета выделили 1 миллион рублей.

Уважаемые читатели! А как вы подрабатывали в школьные годы? Расскажите в комментариях!