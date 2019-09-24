В Калуге потратили миллион на трудоустройство детей

В понедельник, 23 сентября, на планёрке в городской управе подвели итог летней оздоровительной кампании. В частности, рассказали про работу детей. Всего временно был трудоустроен 831 учащийся из 15 образовательных учреждений.
- Ребята работали подсобными рабочими, помощниками библиотекарей, вожатых, рабочими зелёного строительства, делопроизводителями, архивариусами, - рассказала заместитель начальника управления образования Калуги Альбина БОБРОВА.
В 2019 году на эти цели из бюджета выделили 1 миллион рублей.
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