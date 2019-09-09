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«Не тронь бабушку!»: незаконные торговцы заполонили Калугу

09.09.2019 13:40 21 2575 Сергей ПЕТРОВ
«Не тронь бабушку!»: незаконные торговцы заполонили Калугу

Власть только разводит руками

Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Именно эта фраза Черномырдина приходит в голову каждый раз, когда проходишь по центру города. Его заполонили несанкционированные уличные торговцы. Если раньше все они стекались к центральному рынку, то после того, как его разогнали, расползлись по всему городу, словно раковые метастазы.

Торгую, где хочу

Вот бабушка продаёт кукурузу у ТРК XXI век, а вот на Плеханова старушка разложила свой товар прямо на ступеньках рыбного магазина, на Герцена в кафе «Таки Да!» порой просто невозможно зайти – проход заняли торговцы яблоками, облепихой, огурцами и малиной. Теперь уличные торговцы средь белого дня сидят и на Кирова – напротив ТРЦ «Галерея». Сквозь их строй приходится пробираться к остановкам общественного транспорта.

- А как бы и мне со своим товаром встать? – спрашивает одна пенсионерка у другой.

- Что может быть проще. Приходишь и встаёшь, - отвечает ей та.

Деньги мимо бюджета

Предприниматели жалуются, что из-за несанкционированных торговцев терпят немалые убытки. Зачем заходить в магазин за зеленью, цветами и овощами, если всё это можно купить по пути, да тебе ещё и скидку сделают. О качестве товара, его безопасности калужане, зачастую, даже не задумываются. Ну не может садовая малина быть ягодка к ягодке, абсолютно ровной и одинаковой. Откуда привезены овощи, тоже большой вопрос. Конечно, каждый торговец утверждает, что всё вырастил сам. Но при этом один и тот же пенсионер изо дня в день стоит с одним и тем же товаром, а товар всё не кончается и не кончается. Видимо, его огород - бездонная бочка. 

- Мы даже не можем сделать этим торговцам замечание, - рассказывают предприниматели. – Попробуй только попросить отойти подальше от магазина, столько агрессии! Они уже и с кулаками кидались. Ведь торгуют там не только бабушки, но и вполне работоспособные граждане. При этом я честно плачу налоги в казну, отвечаю за безопасность своей продукции. Но оказываюсь абсолютно бесправным.

Вонь и грязь

Жители домов, вокруг которых разворачивается «торговый городок», жалуются на то, что пенсионеры оставляют после себя горы мусора.

- «Рог изобилия» на тротуаре является несанкционированной торговлей, за которой никто не следит; этот же «рог изобилия» оставляет после себя горы мусора; торгует на ящиках, взятых на соседней контейнерной площадки; ходит, простите, в туалет в наши подъезды! А когда мы жалуемся на этот беспредел местным властям, они присылают мальчиков, которые просят торговцев разойтись на 5 минут, для того чтобы сделать фото чистого тротуара и отчитаться о проделанной работе! Бабулек, конечно, жалко, тех, что действительно что-то вырастили и пришли продать своё! Но им нужно создать для этого условия или же заставить торговать внутри мини-рынка, где они уже есть, чтобы убрать их из- под наших окон и освободить наш дом от зловоний в подъездах и за каждым углом. Как мы от этого устали, - жалуется Юлия Гумелёва.

Одни слова

- Я считаю, что центр города - не место для рынка. Мне представляется, что центр города должен развиваться в другой концепции, - высказал своё мнение на одной из встреч с журналистами городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Между тем, центр города превратился в стихийный рынок.

- Как быть с бабушками, хорошими бабушками, которые, действительно, свою продукцию не от хорошей жизни [продают], приехали в центр города из района, давайте обсуждать, - сказал Разумовский. - Может быть, мы им территорию выделим. Но, даже если мы будем делать это, сделаем не так, как сейчас. А это должна быть муниципальная территория, бабушка будет заключать договор на 5 рублей с муниципалитетом, минуя всяких посредников, людей, которые собирают деньги, - сказал Разумовский.

Однако специальных муниципальных мест для пенсионеров не появилось. Видимо 5 рублей это слишком малая цена, за которую кто-либо согласится убирать, вывозить мусор, предоставить туалет и в целом следить за этими порой неуправляемыми торговцами.

Старики решили, что проходимость больше, если торговать прямо с тротуара. Как говорят сами торговцы, покупают даже, если не нужно, а в отведенное место ещё не все заходят.

В пресс-службе УМВД России по Калуге нам сообщили, что к ним поступают звонки от предпринимателей по поводу несанкционированной торговли.

- Сотрудники полиции выезжают на место, документируют данные факты, все материалы направляются в административную комиссию при городской управе. Именно у них есть полномочия административного реагирования, - сообщили в пресс-службе.

- Члены административной комиссии выходят. Штрафы накладываются и оперативно это делается. Но надо точно понимать, что это не панацея.  Пришли, разогнали и ушли, а через полчаса они там же находятся. Если только там устраивать круглосуточные дежурства, что тоже неправильно, - считает начальник управления экономики и имущественных отношений Виталий ЕРЕМЕЕВ.

За первое полугодие 2019 было составлено лишь 100 протоколов на несанкционированных торговцев на общую сумму 489 тысяч рублей, сообщили в городской управе.

К слову, каждый день на улицах города несанкционированно торгует около 100 человек. Их количество с каждым днём только растёт. Жалобы жителей, честно платящих налоги в казну предпринимателей, похоже, городскую власть не волнуют. По какой-то причине властей больше устраивает бардак на улицах, чем помощь в организации этих торговцев в одном месте.

С молчаливого согласия властей, нелегальные торговцы продают свой товар там, где хотят.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: общество рынок
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