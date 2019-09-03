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Калуга рискует остаться без нового детского сада

03.09.2019 15:01 6 936 Елена Французова
Калуга рискует остаться без нового детского сада

Во вторник, 3 сентября, на координационном совещании в областном правительстве региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ напомнил о том, что в Калуге слишком медленно строится детский сад на 100 мест по улице Дорожной.

По словам министра, он был на строительной площадке и увидел, что работает только 6 человек.

- За последнюю неделю существенно ускорились темпы работы в Козельске. Однако темпы строительства в Калуге по-прежнему остаются низкими. 1 сентября днём там работали всего 6 человек, - отметил Аникеев.

- Не работали, а создавали видимость! – возмутился губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - У нас появился объект, я пока не буду говорить где - в области, который мы реально можем до конца года за федеральные деньги выкупить. Таким образом, остаётся лишь один объект, на который у нас есть ресурс. Это или козельский, или калужский садик. Тот, кто построит первым - хоть на один день, тот и получит деньги. Всё в ваших руках. Соревнуйтесь, и получите эти средства. Второй садик в этом году точно выкупать не будем. Выкупим, может быть, когда-нибудь, а может быть нет, или откроете свой частный садик. Уговаривать никто никого не будет. Я думаю, что это справедливо.

Всего в этом году в регионе построят 5 детских садов: на 220 мест в Малоярославце, на 140 мест в Обнинске, на 220 мест в Балабаново, на 160 мест Козельске и на 110 в Калуге. Проблемы со строительством объектов возникли только в Калуге и Козельске.

- Введение объектов в эксплуатацию должно быть в декабре 2019 года. Деньги из федерального бюджета должны быть освоены в полном объёме, - подчеркнул Аникеев.

На планёрке 26 августа губернатор Калужской области Анатолий Артамонов попросил городского голову Калуги Дмитрия Разумовского взять строительство садика на личный контроль.

- Каждый день находимся на объекте, но вместе с тем подобрали два альтернативных помещения, которые требуют лишь внутренний отделки. Если с этим инвестором что-то не получится, мы тут же переключимся на альтернативный вариант, - ответил тогда Разумовский.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество
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