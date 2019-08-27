Птичку жалко: чиновники рассказали, куда сообщать о трупах животных

В понедельник, 26 августа, на планёрке в горуправе обсудили публикацию нашего читателя в «Народных новостях». Калужанка AlenaLisova пожаловалась, что трупы животных никто не убирает.
Они лежат неделями на улицах города. В Качестве примера читательница приводит сбитого голубя, чья тушка валялась на ул. Вилонова.
- Рекомендовал бы всё-таки обращаться в адрес дежурного: 56 – 31-25, 8 -800-45-01-002, - прокомментировал ситуацию первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. – В данном случае всё устранено. Работа здесь осуществляется механизированным способом, а ручным способом – по заявке. Была бы заявка, пришли, убрали бы быстро.
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