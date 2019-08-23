Как живется главному архитектору Калуги на Правобережье

У Алексея КОМОВА (на фото крайний справа), кажется, есть все шансы стать одним из главных калужских ньюсмейкеров. В конце июля он встретился с общественностью города. На прошлой неделе познакомился с коллегами-­архитекторами. Эта встреча состоялась ровно через месяц после назначения Комова на должность главарха Калуги. За это время энтузиазма в его глазах меньше не стало, хотя поводов для удивления, причём не всегда со знаком плюс, было уже достаточно.

Архитектуры нет

— Когда я пришёл в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений и окунулся в его работу, меня, помимо того, что всё свалено в кучу, удивило, что архитектуры не просматривается. На весь штат всего два архитектора — ​немыслимо! Моя задача — ​чтобы внутри нового Управления архитектуры был отдел, который занимался бы архитектурой, развитием городской среды. Сейчас таким отделом является отдел охраны культурного наследия. Там всего три человека. Как при таком штате можно заниматься городом, в котором такое количество объектов культурного наследия? Как можно вообще заниматься отстройкой этой системы, если нет профессионалов, архитекторов, которые могут и руками рисовать, и объяснить, что такое хорошо и что такое плохо? Моя задача — ​отстроить эту систему. Надеюсь, то преобразование, которое будет, отразится на результате.

Три кита Алексея Комова

По мнению главного архитектора, успех этой работы предполагает три составляющие: административный ресурс, общественность и экспертное сообщество. Поэтому в скором времени при Управлении архитектуры возобновит работу Общественный совет. Кроме того, Алексей Комов намерен плотно сотрудничать со своими предшественниками — ​прежними главархами города.

Ещё Комов предложил создать что-­то вроде банка калужских проектов, которые не удалось реализовать.

— Это очень важный вопрос преемственности, который в нашей стране зачастую выходит на второй план. Нельзя каждый раз начинать жизнь с понедельника, выбрасывать с корабля истории. Потом оказывается, что мы прокручиваем одни и те же мысли, которые были до этого. Поэтому я хотел бы, чтобы мы поговорили о тех идеях, которые существовали, существуют и либо были отвергнуты, либо находятся в каком-­то ступоре.

Архитектурная библиотека

Ещё одним направлением в своей работе Алексей Комов назвал развитие региональной архитектурной школы.

— У нас проблема в том, что все пытаются писать романы, не умея читать. А нужно всё-таки сначала научиться читать, писать, складывать слова, а потом уже замахиваться на «Вой­ну и мир». Поэтому здесь важны вопросы образования, а самое главное — ​просвещения.

Кстати, в скором времени в Калуге, возможно, откроется архитектурная библио­тека. Основой для неё станут около четырёх тысяч томов, которые передаёт региональному отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Московский архитектурный институт.

— Мы работаем в этом направлении, — ​сказал главный архитектор Калужской области Олег СТРЕКОЗИН. — ​Губернатор дал согласие, чтобы выделить нам помещение в Гостиных рядах.

Спальное гетто

На встрече Алексея Комова попросили поделиться впечатления­ми от Правобережья, жителем которого он стал месяц назад.

— Во-­первых, мне очень нравится, что я живу на Правом берегу. По сути, это полигон, на котором уже много чего сделано и сделано разнообразно. Кто-­то говорит, что нужно было строить по единому плану, в едином архитектурном стиле. Но даже в негативе нужно находить позитив. Зато на Правом берегу очень сложно запутаться. Это не улица Строителей из фильма «С лёгким паром!» Там есть чёткие маркеры.

На Правом берегу очень много инфраструктурных вопросов. Это действительно серьёзная проблема. Правый берег — ​город дневной миграции: утром все уехали с правого берега на левый, днём поработали и вечером вернулись. Почему это происходит? Потому что там нет приложения труда, нет кафе, нет никакой инфраструктуры. И пока этого не будет, здесь будет спальное гетто.

Нужны грамотные стратегия и тактика. У нас зачастую есть стратегия, а тактики, как это претворять, нет. Нет быстрых побед. А люди живут здесь и сейчас. Им нужны изменения на уровне глаз, чтобы они поняли, что ими занимаются и их слышат.

При этом хотелось бы, чтобы к главному архитектору приходили не только с какой-­то болью, но и с проектами. Очень важно свои «хотелки» переносить на бумагу. Это к слову о термине «профессиональный горожанин». Это тот, кто знает законы, знает город и может доносить свои чаяния до власти.

«Калужская Олимпиада»

Значительную часть беседы Алексей Комов посвятил теме реконструкции исторических кварталов Калуги. Главный архитектор сообщил, что программу «Старый город» обязательно актуализируют. Но делать это нужно с таким расчётом, чтобы проект в конечном итоге был полезен.

— Две недели назад я был в Томске. Там существует программа «Рубль за метр». Местные власти нагнули бизнес и сделали 30 домов. Но они никому не нужны, в них ничего не происходит, бизнес в них не заходит. Почему? Потому что изначально не было сделано программирования. Просто было сказано: «Вперёд и с песней». Можно отреставрировать, потратить кучу денег, но это не будет работать. Выход есть. Он заключается в комплексном проекте, его комплексном внедрении и обслуживании. В этом смысле для меня примерами являются Иркутск и Евпатория.

У нас есть два года до юбилея города — ​это «калужская Олимпиа­да». Кто-­то хватается за голову и говорит, что за это время ничего нельзя успеть сделать. А мне кажется, что это такой волшебный пинок, чтобы активизировать многие вопросы, вокруг которых водили хороводы. Как с Театральной. Некоторые нерешаемые вопросы стали решаться чудесным образом, по щелчку.

На встрече калужанин Юрий ЮРЬЕВ посетовал: в Калуге многие проекты красиво презентуют, а вот их исполнение явно хромает.

— Готовы ли вы с боем утверждать свои инициативы? — ​поинтересовался Юрий.

— Если бы я не был к этому готов, я бы не был здесь, — ​ответил Комов. — ​Во-­вторых, я всё-таки архитектор-­практик. Поэтому всё, что касается качества работ, доведённых до итога, для меня принципиально. Я на стройке тиран, и строители меня очень боятся.