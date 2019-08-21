После нашей статьи сквер у горуправы проверила прокуратура

В ближайшие дни станут известны результаты прокурорской проверки работ по реконструкции сквера на Ленина, 93. Она состоялась на прошлой неделе.

Как мы рассказывали, обустройство этой территории вызывает много вопросов. Например, недоумение вызвал тот факт, что реконструкция пространства началась 5 августа, хотя торги по поиску подрядчика были запланированы на 9-е число.

В Управлении городского хозяйства нам пояснили, что начатые 5 августа работы ведутся по другому контракту – на устройство плиточного покрытия.

- МКУ «Служба единого заказчика городского хозяйства» в рамках ремонта дорог и содержания улично-дорожной сети по окончанию торговых процедур были заключены два контракта, - сообщили в горуправе. – Первый – по устройству парковочного пространства, второй – по ремонту участка тротуара.

После изучения документов на сайте госзакупок у нас возникло несколько дополнительных вопросов. В частности, мы поинтересовались, почему подрядчик не только демонтировал старый асфальт перед зданием городской управы, но и разметил пешеходные дорожки на будущей зелёной зоне. Этот вопрос мы задавали чиновникам УГХ несколько раз, но ответа так и не получили.

- Дать ответ на этот вопрос мы не можем в связи с тем, что не понятен вопрос: что подразумевается под словом «разметил», - ответили сотрудники Управления горхозяйства.

Чтобы им стало понятнее, о чём идёт речь, мы отправили снимки, сделанные нашим фотографом 5 августа. Тем не менее чиновники оставили вопрос без внимания.

Фактически проигнорировали они и просьбу уточнить месторасположение парковочного пространства, к обустройству которого приступил подрядчик в начале месяца. Схема участка в аукционной документации отсутствует. Фронт работ обозначен очень абстрактно: «в районе д. № 93».

Нас смутило, что площадь плиточного покрытия, указанная в смете, практически совпадает с площадью плитки, которая фигурирует в документах аукциона по благоустройству сквера.

Желая убедиться, что это действительно два разных участка, мы попросили чиновников отметить их на карте – это дело нескольких минут. Однако те ограничились словесным объяснением.

- Данная территория расположена в районе домов (зданий) №№ 93, 87 по улице Ленина. В техзаданиях по заключённым контрактам и благоустройству сквера предусмотрены работы по устройству плиточного покрытия. Объёмы указанных работ не дублируются и соответствуют ранее установленным требованиям в ТЗ. Ваш вопрос: «Каким образом на территории перед горуправой разместятся 1116 квадратов плитки + ещё 1113 квадратов плитки + 850 квадратов газона, если площадь участка целиком составляет максимум 2200 кв.м.?» - на наш взгляд, некорректный, поскольку основывается исключительно на ваших домыслах. Техзадание подготовлено согласно проверенных смет. Приёмка работ осуществляется по фактически выполненному объёму работ подрядной организацией.

На вопрос, почему в контракте на благоустройство сквера нет больших качелей и люстры Чижевского (напомним, в концепции, которую так красиво презентовали депутатам и горожанам в июле, они были), мы получили потрясающий ответ:

- Возможность устройства больших качелей и люстры будет рассмотрена в случае проведения дополнительных работ.

Переварив содержание этой фразы, мы обратили внимание сотрудников горуправы на то, что она не является ответом на заданный вопрос. Чуть позже мы получили новое сообщение:

- По вопросу относительно качелей и люстры сообщаем, что техническое задание предполагаемого «сквера» (сквер в кавычках указан в ответе, полученном из УГХ. – прим. ред.) подготовлено в соответствии с доведёнными лимитами бюджетных средств. Отсутствие в нём этих объектов связано с отсутствием денежных лимитов для устройства вышеуказанных объектов.

Иными словами, почти 12 млн. рублей, выделенных на благоустройство небольшого сквера, хватило только на 1113 кв.м плитки, 843 квадратов газона, 15 клёнов, панно, 12 скамеек, 12 урн и 20 уличных светильников.

Нашу реплику, почему жителям Калуги презентовали и обещали один проект, а по факту реализуется несколько иной и честно ли это по отношению к калужанам, специалисты Управления горхозяйства предпочли не заметить.