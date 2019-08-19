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Небезопасный отдых: прокуратура нашла нарушения в детском лагере «Витязь»

19.08.2019 15:54 0 112 Елена Французова
Небезопасный отдых: прокуратура нашла нарушения в детском лагере «Витязь»

В корпусах «Витязя» стоят обогреватели. Сотрудники лагеря боятся, что они могут загореться в любой момент.

В понедельник, 19 августа, на заседании правительства обсудили состояние калужского детского лагеря «Витязь». Прокуратура недавно выявила там нарушения противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил. Директору организации внесено представление, в отношении ответственных должностных лиц возбудили дело об административном правонарушении. Этот случай находится на контроле прокуратуры.

- МЧС проверку проводило, паспорт выдавало, почему эти нарушения обнаружились? – поинтересовался глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

- Проверка проводились, нарушения режимные, где-то дверь закрылась. На сегодняшний день все нарушения устранены, - сообщил представитель ГУ МЧС России по Калужской области.

- Там мелкие нарушения. В одном месте, на одной двери не было доводчика, не был наклеен знак для эвакуации, - прокомментировал информацию министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. - Один из столов не был промаркирован.

- Ну, в присутствии проверяющих взяли бы и номер нарисовали, попросили бы его отвернуться, - ответил на это глава региона. - Какие-то вещи происходят, я не знаю, друг другу зубы дёргаем. Непонятно. Доверять друг другу надо. Если одна служба выписала, что все нормально, то другая тоже должна подтвердить... И сотрудники, которые отвечают за вопросы в этих учреждениях, должны проходить соответствующее обучение. Проводите тестовое обучение на предмет вот этих вот блох. Они должны понимать, где эту блоху можно поймать. Тренируйте их.

К слову, в одном из сетевых изданий регулярно выходят публикации о нарушениях в лагере «Витязь».

- 40 деткам из летнего корпуса негде было мыться. В настоящий момент душевые и вовсе снесли.  Планировали установить мобильные душевые, но планы не были выполнены, - сообщает автор. - С тихого безмолвного согласия надзирающих органов дети мыли головы холодной водой в раковинах, пока не поднялся шум, тогда срочно стали вестись ремонтные работы по установке дополнительных бойлеров. Медкорпус не работает, в столовой не хватает оборудования и моек. Неисправные и с оголенными проводами розетки расположены рядом с кроватями у изголовья детей. Основной корпус перегружен, вместо 56 детей в нем разместили около 80 человек и т.д.

А в группе «Калуга и калужане» родители жалуются, что, зачастую, в детские лагеря их не пускают. Узнать в каких условиях живут дети, они могут только со слов своих чад.

- Мой сын находится сейчас в детском лагере «Галактика». В лагерь родителей не пускают. Почему? – удивляется Денис Юшечкин.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество дети
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